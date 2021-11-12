Maybach миллиардера из списка Forbes Игоря Рыбакова попал в массовое ДТП в Москве

В Москве 12 ноября произошло ДТП с участием автомобиля Maybach, владельцем которого является бизнесмен Игорь Рыбаков. Он занимает 70-е месте в списке богатейших людей России в версии Forbes.
Его авто столкнулось на Ленинградском проспекте с ВМW пиар-агента российского футбола Елены Болотовой. Всего в ДТП попали четыре машины.
Болотова говорит, что автомобиль вел ее супруг, а сама она в это время ехала в поезде. Водителя иномарки зажало в салоне, хотя, по предварительным данным, никто не пострадал.
Не было в Maybach и Рыбакова - в салоне находился только его водитель. По информации РБК, миллиардера в момент ДТП в машине не было, водитель высадил его незадолго до столкновения, сообщил представитель бизнесмена.
Как сообщает Телеграм-канал "112", возможной причиной аварии стали погодные условия, хотя участники ДТП говорят, что кто-то кого-то подрезал.