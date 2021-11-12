Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
12.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Maybach миллиардера из списка Forbes Игоря Рыбакова попал в массовое ДТП в Москве

1:17:0411/12/2021
0

Всего столкнулись четыре автомобиля, включая BMW X6 Елены Болотовой, которую называют главным PR-менеджером в российском футболе.

Состояние Игоря Рыбакова оценивается в $2 млрд. Фото: INSTAGRAM.COM

В Москве 12 ноября произошло ДТП с участием автомобиля Maybach, владельцем которого является бизнесмен Игорь Рыбаков. Он занимает 70-е месте в списке богатейших людей России в версии Forbes.

Его авто столкнулось на Ленинградском проспекте с ВМW пиар-агента российского футбола Елены Болотовой. Всего в ДТП попали четыре машины.

Болотова говорит, что автомобиль вел ее супруг, а сама она в это время ехала в поезде. Водителя иномарки зажало в салоне, хотя, по предварительным данным, никто не пострадал.

Не было в Maybach и Рыбакова - в салоне находился только его водитель. По информации РБК, миллиардера в момент ДТП в машине не было, водитель высадил его незадолго до столкновения, сообщил представитель бизнесмена.

Как сообщает Телеграм-канал "112", возможной причиной аварии стали погодные условия, хотя участники ДТП говорят, что кто-то кого-то подрезал.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
миллиардерmaybachникто не пострадалДТП в МосквеИгорь РыбаковЕлена Болотова
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Кто заплатит за восстановление элитного авто?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Maybach миллиардера из списка Forbes Игоря Рыбакова попал в массовое ДТП в Москве
1:17:04 11/12/2021
Maybach миллиардера из списка Forbes Игоря Рыбакова попал в массовое ДТП в Москве
Как правильно подготовиться к 40-дневному Рождественскому посту: кто может не поститься, и что будет, если не будешь поститься вообще с 28 ноября 2021 по 6 января 2022 года
1:00:33 11/12/2021
Как правильно подготовиться к 40-дневному Рождественскому посту: кто может не поститься, и что будет, если не будешь поститься вообще с 28 ноября 2021 по 6 января 2022 года
"Говорят, русские не хотят работать - не верю": Глава СПЧ посоветовал заменить мигрантов выходцами из российских регионов
12:47:58 11/12/2021
"Говорят, русские не хотят работать - не верю": Глава СПЧ посоветовал заменить мигрантов выходцами из российских регионов
В Крыму закончилась вакцина "Спутник Лайт". Запасы пополнят в течение месяца
12:36:00 11/12/2021
В Крыму закончилась вакцина "Спутник Лайт". Запасы пополнят в течение месяца
Добрые поздравления в Международный день слепых 13 ноября
12:15:31 11/12/2021
Добрые поздравления в Международный день слепых 13 ноября
Песков: Использование QR-кодов для проезда в транспорте и другие жесткие ограничения — общемировая практика
12:09:48 11/12/2021
Песков: Использование QR-кодов для проезда в транспорте и другие жесткие ограничения — общемировая практика
Когда квасить капусту в ноябре: ближайшие даты 17, 20, 26, 27, 29 ноября очень хорошие дни для засолки и квашения капусты по лунному календарю 2021 года
12:00:51 11/12/2021
Когда квасить капусту в ноябре: ближайшие даты 17, 20, 26, 27, 29 ноября очень хорошие дни для засолки и квашения капусты по лунному календарю 2021 года
Симптомы коронавирусной пневмонии назвал пульмонолог: Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением
11:54:07 11/12/2021
Симптомы коронавирусной пневмонии назвал пульмонолог: Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением
Выстрелившего в голову дочери полицейского задержали в Подмосковье: 20-летней пострадавшей сделали операцию
11:35:24 11/12/2021
Выстрелившего в голову дочери полицейского задержали в Подмосковье: 20-летней пострадавшей сделали операцию
Светлые открытки с Днем доброты: праздник отмечают 13 ноября во всем мире
11:15:43 11/12/2021
Светлые открытки с Днем доброты: праздник отмечают 13 ноября во всем мире