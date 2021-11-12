Укравшим свыше 400 млн рублей на космодроме «Восточный» суд вынес приговор: Еще один фигурант скрылся от следствия

В пятницу, 12 ноября, суд вынес приговор четырем соучастникам хищения денежных средств при строительстве космодрома «Восточный». Об этом сообщается на сайте СК РФ.
Перед правосудием предстали Евгений Ермолаев, бывший руководитель федерального автономного учреждения «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» (ФАУ «ФЦЦС»), Андрей Захаров, исполнявший обязанности начальника ФГУП «ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России», Ольга Зугаева и Сергей Поливанов — возглавлявшие ООО «ЦНИИМЦЕН» и ООО «Госнорматив».
Как стало известно из материалов следствия, ущерб в 404 миллиона рублей был причинен фигурантами, которые составляли договоры с госпредприятиями и коммерческими организациями и под их прикрытием расхищали деньги.
Также в деле фигурирует Вячеслав Фатхулин - и.о. начальника ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России», он скрылся от следствия и его дело было выделено в отдельное производство.
По решению суда Ермолаев проведет в колонии общего режима 5,5 лет, Захаров и Зугаева – по 4,5 года, Поливанов - 4 года. Также на их имущество на сумму более 105 миллионов рублей наложен арест, данное движимое и недвижимое имущество стало обеспечением взысканий, наложенных по гражданским искам, сообщили в ГСУ СКР.