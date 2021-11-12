Астероид 2021 UL17 приближается к Земле: Астрономы оценили шансы столкновения

От сотрудника Пулковской астрономической обсерватории РАН Кирилла Масленникова получен комментарий по поводу сближения опасного астероида с планетой Земля. Как рассказал специалист, космический объект становится опасным если он находится на расстоянии меньше 7,5 миллионов километров и имеет размер, более 100-150 метров.
- Астероид, про который сообщили в институте Келдыша, находится на расстоянии 18 млн километров, и размер его несколько сотен метров, - пояснил Масленников для издания "Известия".
Как пояснил сотрудник обсерватории, данный астероид причислен к классу потенциально опасных. Во время движения по своей траектории на него могут повлиять гравитационные возмущения, что может направить его к Земле. Тогда появится опасность падения космического гостя на поверхность планеты.
Масленников пояснил, что в настоящее время в Солнечной системе миллионы астероидов передвигаются по своим траекториям, иногда они приближаются к Земле, но таких не более 30 тысяч.
-Так что неудивительно, что время от времени такие объекты обнаруживают и сообщают о них, — заключил астроном.
В четверг, 11 ноября, астероид 2021 UL17 был замечен институтом прикладной математики имени Келдыша на расстоянии 18 млн километров от Земли. Он был виден, как слабый объект 20-й звездной величины.