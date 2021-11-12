Мощный любовный ритуал в уникальный день: Полнолуние Бобра и частичное Лунное затмение 19 ноября 2021 года

Луна, как одно из знаменитых ночных светил, оказывает особое влияние на жизни людей. Особая магическая энергетика астрономических событий с участием Луны при правильном использовании определенных ритуалов способствует скорому исполнению мечт и желаний, а также привлекает в вашу жизнь успех во многих делах. Так Полнолуние и частичное Лунное затмение могут усилить вашу эмоциональную восприимчивость, помочь решить давно открытые вопросы, а также привлечь в жизнь много новых событий и людей, например, давно разыскиваемую любовь.
19 ноября 2021 года произойдет уникальное событие, а именно практически в одно и то же время случатся Полнолуние Бобра и частичное Лунное затмение. Их энергетика и магическая сила будут невероятны, поэтому, если вы решили в данный период провести какой-либо ритуал — следует хорошо подготовиться. Самым важным будет физическое и духовное очищение. Перед ритуалом примите душ, наденьте чистую одежду и воспользуйтесь любимым парфюмом. Старайтесь контролировать свои эмоции: не злитесь, не думайте о ком-то в негативном ключе, можете даже заняться йогой или помедитировать, хорошо сосредоточившись на своих желаниях. Во время проведения ритуала Луна на небе должна быть четко видна. Чтобы впустить в свой дом ее энергетику, желательно открыть окно.
Мощный любовный ритуал.
Чтобы избавить себя от одиночества и привлечь свою истинную любовь, можно использовать один из мощнейших заговоров, который проводится исключительно в лунное затмение. Полнолуние, которое случится в этот день, усилит эффект магического вмешательства в судьбу. Осуществив предварительную подготовку, возьмите три красные свечи и поставьте их у открытого окна в ряд. Зажгите их, а затем прочтите следующие слова, сложив перед собой руки, словно вы хотите прочесть молитву:
«Как пламя первой свечи горит, так и в сердце моем любовь будет полыхать. Как пламя второй свечи горит, так сильно суженный мой будет любить меня. Как третья свеча горит, такой любовь в моем доме будет цвести.»
Дождитесь, когда Луну закроют тучи, и затушите свечи по очереди, произнося следующее:
«Огонь в моем сердце остынет так же, как первая свеча угаснет. Вторая свеча угаснет — огонь в сердце суженого вспыхнет. Как третья свеча угаснет, так ясно суженный сможет меня среди других найти и с собой любовь принести. Да будет так.»
Оставьте свечи на подоконнике до первых лучей солнца. Окно желательно оставить открытым. В скором времени в ваш дом постучится новая любовь.