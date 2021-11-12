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Насильника и убийцу задержали через полтора месяца после нападения с ножом на двух женщин в Свердловской области

3:07:5911/12/2021
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Мужчина понимал, что его ищут и старался не заходить в магазин, где уже был. Злоумышленник был обнаружен в Нижнем Тагиле, где временно проживал у своей знакомой. Во время спецоперации он оказал сопротивление,

Полицейские задержали подозреваемого, прятавшегося в квартире знакомой женщины. Фото: Flickr

В полиции провели задержание жителя Свердловской области, которого подозревают в нападении на двух женщин, произошедшее полтора месяца назад. О задержании мужчины, нанесшего ножевые ранения, стало известно из сообщения главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.

- Сотрудники полиции Верхней Салды задержали уроженца Нижнего Тагила, который в сентябре был объявлен в розыск после нападения с ножом на двух женщин 18 и 44 лет. Он хорошо понимал, что сыщики его ищут, поэтому даже в один магазин дважды не заходил, — сообщил Горелых для URA.RU.

Ранее «Курьер.Среда» сообщал, что в Свердловской области произошло нападение на двух женщин. Инцидент случился 26 сентября, с тех пор подозреваемого искали сотрудники правоохранительных органов.

Злоумышленник был обнаружен в Нижнем Тагиле, где временно проживал у своей знакомой. Во время спецоперации подозреваемый оказал сопротивление, но был задержан. По статье, которую вменяют мужчине, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Известно, что ранее он был судим за убийство и изнасилование.

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ножевые ранениязадержание злоумышленникапрятался у знакомой
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