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Сертификаты о вакцинации однокомпонентным "Спутником Лайт" появятся на Госуслугах через 21 день

2:54:5611/12/2021
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По информации Минздрава, привившиеся "Спутником Лайт" при ревакцинации или после перенесенного коронавируса россияне получат QR-код в день, когда поставлена прививка.

Минздрав исключает дискриминацию при получении QR-кодов после вакцинации. Фото: Рixabay.com

Сертификаты о первичной вакцинации российским однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт" формируются на портале Госуслуги через 21 день после прививки, сообщили 12 ноября в Минцифры РФ.

"Уточняем, что, согласно официальному письму Минздрава России, сертификаты о первичной вакцинации препаратом "Спутник Лайт" формируются на портале госуслуг спустя 21 день после вакцинации", – говорится в заявлении министерства.

По информации Минздрава, привившиеся "Спутником Лайт" при ревакцинации или после перенесенного коронавируса россияне получат QR-код в день, когда поставлена прививка.

А при вакцинации "Спутником V" и другими двухкомпонентными вакцинами сертификат активируется сразу же после введения второго компонента -  обычно это происходит через 21 день после введения первого компонента препарата от коронавируса. Таким образом, считают в Минздраве, нет никакой дискриминации.

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