Сертификаты о вакцинации однокомпонентным "Спутником Лайт" появятся на Госуслугах через 21 день

Сертификаты о первичной вакцинации российским однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт" формируются на портале Госуслуги через 21 день после прививки, сообщили 12 ноября в Минцифры РФ.
"Уточняем, что, согласно официальному письму Минздрава России, сертификаты о первичной вакцинации препаратом "Спутник Лайт" формируются на портале госуслуг спустя 21 день после вакцинации", – говорится в заявлении министерства.
По информации Минздрава, привившиеся "Спутником Лайт" при ревакцинации или после перенесенного коронавируса россияне получат QR-код в день, когда поставлена прививка.
А при вакцинации "Спутником V" и другими двухкомпонентными вакцинами сертификат активируется сразу же после введения второго компонента - обычно это происходит через 21 день после введения первого компонента препарата от коронавируса. Таким образом, считают в Минздраве, нет никакой дискриминации.