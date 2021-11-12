Чудовищные скульптуры кошколюдей в лесу повергли в ужас местных жителей. Фигуры пришлось убрать

Страшных чудовищ обнаружили жители австралийского Квинсленда в лесу. Они были неподвижны, но приводили людей в ужас. 37-летний скульптор и художник Джейсон, известный под псевдонимом Sonson, создал статуи кошколюдей. На свой проект он потратил три года и выставил скульптуры на всеобщее обозрение, передает Metro.
Изваяния выглядят очень ненатурально и пугающе. Нестандартные пропорции, кривые лица и неестественные позы довели жителей Квинсленда до истерики. Sonson создал фигуры в человеческий рост из кошачьей шерсти. Он собирал ее для их отпугивания. А потом ему пришла идея сделать из нее статуи.
Скульптор признался, что люди приносили ему шерсть своих питомцев, но в большинстве своем он брал шерсть с мертвых котов, найденных на обочине дорог. Изготовление статуй было простым: на проволочный каркас наматывалась ткань, в которую вшивалась шерсть.
Закончив фигуры, Sonson выставил их в лесу, чтобы сфотографировать на фоне природы. Но вскоре скульптуры пришлось убрать — люди боялись. Сейчас образчик современного искусства можно увидеть на выставке в Квинсленде Sculpture on the Edge (Скульптура на грани).