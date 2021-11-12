Пропавшего в Новосибирске 8-летнего мальчика похитил отец: Ребенок утром не дошел до школы

В Новосибирске нашелся пропавший в пятницу в Калининском районе 8-летний мальчик. Он исчез по дороге в школу 12 ноября. Сейчас он находится со своим законным представителем, рассказали в управлении МВД по Новосибирской области.
-Установлено предположительное местонахождение несовершеннолетнего ребенка. Он находится с одним из своих законных представителей, – сообщили в полицейском ведомстве.
С утра к поискам пропавшего несовершеннолетнего подключился новосибирский отряд «Лиза Алерт». Позже волонтеры сообщили о прекращении поисков - ребенок жив.
По информации НГС, со словам матери, мальчик находится сейчас у отца, который похитил сына. Елена рассказала, что после того, как муж стал вести себя неадекватно, она из Иркутска переехала в Красноярск, но пришлось перебраться в Новосибирск из-за преследования бывшего супруга.
После развода суд определил место жительства детей с матерью. Но отец выкрал сыновей и не давал видеться с матерью, не выпускал из дома.
— Честно скажу, я ребенка просто караулила возле дома. Я его просто схватила. Там за меня заступились мужчины на улице, потому что бывший муж пытался газовым баллончиком прыскать, применять физическую силу. Я забрала ребенка и через неделю уехала в Новосибирск, — рассказал Елена.
Отец мальчика сделал запрос через министерство образования и узнал, где учится сын. Сегодня классный руководитель сказал, мальчик в школе не появлялся. Мать просмотрели записи с камеры видеонаблюдения и увидела знакомую фигуру бывшего мужа.
-Он был в капюшоне, но я 20 лет с ним прожила, узнаю его просто по походке, — рассказала женщина.
У мальчика есть неврологические проблемы, требующие лечения. Но сейчас оно, видимо, будет прервано.