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Погода в Бердске 13 ноября 2021: сколько дней продержится теплая погода в городе, рассказываем

11:30:0411/12/2021
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В этот день заботились о домашних птицах.

Охотники и рыбаки отправлялись на промысел в надежде вернуться не с пустыми руками. Фото: Pixabay.com

Все еще держится теплая погода 13 ноября в Бердске. По прогнозам, через день морозы будут постепенно устанавливаться. Однако сегодня температуры будут на околонулевых отметках и также будет идти мокрый снег с перерывами. Температура воздуха с утра составит -1 градус, а в обед поднимется до нуля. Весь день будет дуть юго-западный ветер до 4,9 м/с, с очень высокой влажность воздуха до 95%. При этом атмосферное давление повысится и составит 750 мм ртутного столба.

13 ноября отмечается народный праздник Никодимов день или Спиридон и Никодим. В православной церкви 13 ноября почитается память преподобного Никодима и преподобного Спиридона, которые жили в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в XII веке. Известно, что внутри пещер они провели 30 лет и занимались выпечкой просфор.

В этот день заботились о домашних птицах. Утепляли курятники или строили специальные сарайчики, куда куры смогут спрятаться в случае непогоды и холодов. Хозяева отбирали для убоя слабую птицу. Из куриного мяса варили бульон, готовили пироги.

Охотники и рыбаки отправлялись на промысел в надежде вернуться не с пустыми руками. Если охота будет вдали, то удача будет улыбаться на протяжении всего года.

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традициитемпературапраздникипогода в бердскедень Никодима и Спиридона
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