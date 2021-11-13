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Есть ли антибиотик для лечения коронавирусной инфекции?

5:30:0511/12/2021,Дэвид Брэдли, Inderscience
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Дополнительный способ действия, связанный с тем, который используется известным противовирусным препаратом Ремдесивир, также был идентифицирован группой для липопептида.

Двойной режим действия может предложить более мощную атаку на вирус. Фото: Pexels
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Новое исследование, опубликованное в Международном журнале вычислительной биологии и дизайна лекарств, описывает новый липопептидный антибиотик, который может подавлять репликацию вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. Исследователи объясняют, что соединение, известное как каннурин, препятствует активации и функционированию РНК-зависимой РНК-полимеразы.

Х. Шабир Али из отдела молекулярной паразитологии и иммунологии Центрального научно-исследовательского института лекарственных средств CSIR в Лакхнау, Уттарпрадеш, Индия, и П. Праджош и К. Сриджит из отдела биотехнологии и микробиологии Университета Каннур в Керале, и М. Дивья Лакшманан из отдела молекулярной биологии исследовательского центра Йенепоя в Йенепойе (так называемый университет) в Дералакатте, Мангалор, объясняют, что ключевой компонент неструктурного белка 12, nsp12, коронавируса является основной мишенью для фармацевтическое вмешательство в лечение COVID-19, пишет Medical Xpress.

Команда провела компьютерные in silico эксперименты с известным антибиотиком широкого спектра действия Каннурин против вируса. Они объясняют, что циклическая форма этого лекарства взаимодействует с аминокислотными остатками Phe 407, Leu 544 и Lys 511, которые присутствуют в «пальцевом» субдомене белка nsp12. Именно это взаимодействие блокирует естественное связывание кофакторов nsp7 и nsp8 и таким образом подавляет и в конечном итоге инактивирует вирусную активность и репликацию.

Дополнительный способ действия, связанный с тем, который используется известным противовирусным препаратом Ремдесивир, также был идентифицирован группой для липопептида. Второй механизм включает взаимодействие с аминокислотным остатком Arg 555 в полости субдомена «ладони» вирусного белка и линейной формой каннурина. Двойной режим действия может предложить более мощную атаку на вирус. Важно отметить, что с точки зрения противовирусных механизмов Каннурин не действует как аналог природного нуклеотида для выполнения своей блокирующей функции. Действительно, каннурин также обладает свойствами поверхностно-активного вещества и может нарушать клеточные мембраны, что означает, что он может препятствовать первоначальному прикреплению вируса к клеткам организма и, таким образом, блокировать проникновение, поэтому этот препарат, по сути, имеет трехстороннюю атаку на вирус.

«Мы предполагаем, что биомолекулы, такие как липопептиды, предлагают огромные возможности модификации структуры, чтобы сделать их подходящими терапевтическими кандидатами, особенно в контексте такой пандемии, как COVID-19», - пишет команда. Таким образом, этот подход может помочь нам справиться с угрозой пандемии, когда появится еще один новый коронавирус и медицине потребуются новые лекарственные препараты перед разработкой подходящей и широко доступной вакцины. Настоящее лекарство Каннурин является прототипом этого подхода.

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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