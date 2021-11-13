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Почему женщинам опасно наращивать мышечную массу?

7:00:5511/12/2021,по Северо - Американскому обществу менопаузы
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На основе результатов этого первого в своем роде исследования исследователи пришли к выводу, что приливы реже встречаются у женщин с саркопенией, чем у женщин без нее.

Что касается ожирения, предыдущие исследования приливов были сосредоточены на взаимосвязи между индексом массы тела и окружностью талии. Фото: Pexels

Потеря мышечной массы - естественная часть старения. Пожилые женщины с саркопенией (возрастная потеря мышечной массы и функции) подвержены повышенному риску снижения подвижности, снижения качества жизни, сердечных заболеваний и травм, связанных с падением. Однако, согласно новому исследованию, они реже испытывают приливы. Результаты исследования опубликованы онлайн сегодня в Менопауза.

Потеря мышечной массы и функции может быть самым драматическим и значительным изменением, которое происходит в процессе старения. Женщины в постменопаузе особенно подвержены повышенному риску саркопении в результате старения и изменений половых гормонов после менопаузы. Другие факторы риска саркопении, которые часто развиваются с возрастом, включают малоподвижный образ жизни, снижение потребления белка, изменения уровня гормона роста и усиление воспаления, пишет Medical Xpress.

Однако, в отличие от известной связи между саркопенией и менопаузой, связь между саркопенией и различными симптомами менопаузы в некоторой степени неизвестна. Вазомоторные симптомы (приливы) - один из наиболее частых и неприятных симптомов менопаузы. Приливы связаны с несколькими хроническими заболеваниями, включая ожирение, инсулинорезистентность, метаболический синдром, остеопороз и сердечно-сосудистые заболевания.

Что касается ожирения, предыдущие исследования приливов были сосредоточены на взаимосвязи между индексом массы тела и окружностью талии. Однако эти меры ограничены, потому что они не отражают точный состав тела, такой как процентное содержание жировой ткани по сравнению с мышечной тканью. В этом новом исследовании с участием почти 300 корейских женщин в возрасте от 40 до 65 лет исследователи специально исследовали связь между симптомами менопаузы, включая приливы, и показателями состава тела, измеренными с помощью компьютерной томографии брюшной полости, и распространенностью саркопении.

На основе результатов этого первого в своем роде исследования исследователи пришли к выводу, что приливы реже встречаются у женщин с саркопенией, чем у женщин без нее, и положительно связаны с массой параспинальных мышц. Следует рассмотреть возможность дальнейших продольных исследований для дальнейшего определения взаимосвязей между приливами, показателями скелетных мышц, распределением жира и мышц и саркопенией, а также потенциальных лежащих в основе механизмов.

Результаты исследования опубликованы в статье «Связь между вазомоторными симптомами и саркопенией, оцениваемая по индексу скелетных мышц L3 среди корейских женщин в период менопаузы».

«Эти результаты подчеркивают необходимость дополнительных продольных исследований, чтобы лучше определить ассоциации симптомов менопаузы, таких как приливы, с составом тела и, в частности, с ожирением и саркопенией. Это особенно важно с учетом старения населения и связи между саркопенией в организме человека. пожилые женщины и ограниченная подвижность, повышенный риск падений, снижение продолжительности здоровья и качества жизни », - говорит доктор Стефани Фобион, медицинский директор NAMS.

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