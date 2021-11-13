Лучшее время для завтрака и ужина для профилактики диабета II типа: диетолог рассказал о методе Будды

Доктор Майкл Мосли рекомендует лучшее время для приема пищи, если вы хотите снизить вероятность диабета 2 типа в своем подкасте Just One Thing.
Доктор Майкл Мосли в своем подкасте BBC Radio 4 обсудил временной интервал между обедом и завтраком, чтобы избежать таких заболеваний, как диабет 2 типа. Врач объяснил, что этот метод, называемый ограниченным по времени приемом пищи, может не только предотвратить заболевание, но и помочь вам похудеть, улучшить кровяное давление и даже сон. Вот что такое ограниченное по времени питание и как это делать, пишет EXPRESS.
«Сейчас семь часов вечера, и я сажусь со своей семьей, чтобы поужинать. Я не буду есть завтра утром в девять тридцать», - начал подкаст доктор.
Доктор Мосли сказал: «Другими словами, я собираюсь провести следующие 14 часов или около того, не есть и не пить ничего, кроме черного чая или воды».
Этот метод называется ограниченным по времени приемом пищи, и исследования показали, что он может снизить кровяное давление и даже снизить риск развития диабета.
«Я не меняю то, что ем, я не получаю калорий, я просто меняю, когда ем», - добавил доктор. В этом методе нет ничего нового, на самом деле, он восходит к Будде более 2000 лет назад.
«Будда посоветовал своим последователям не есть по ночам», - сказал доктор Мосли о принце Непала.
Он также сказал: «Поскольку я избегаю приема пищи вечером, у меня хорошее здоровье, я легок, энергичен и живу комфортно».
Затем ведущий подкаста объяснил, что, согласно современным исследованиям, Будда «что-то понял».
Многие исследования показали, что продление ночного голодания может иметь различные преимущества для здоровья.
Исследование 2019 года, проведенное Институтом Солка в Калифорнии, показало, что мужчины и женщины с избыточным весом, повышенным кровяным давлением и уровнем сахара в крови теряли в среднем полстона за три месяца.
Участников исследования попросили голодать в течение ночи в течение 14 часов.
И похудание было не единственным результатом, поскольку они также увидели «значительное» улучшение кровяного давления и холестерина .
«Другое небольшое исследование, проведенное Университетом Суррея, показало, что просьба добровольцев съесть более поздний завтрак и более ранний обед привела к положительному улучшению уровня сахара и холестерина в крови всего через 10 недель», - сказал доктор Мосли.
Ведущий Just One Thing объяснил, что причина, по которой может помочь ранний ужин и поздний завтрак, заключается в наших внутренних часах тела, которые управляют нашими циркадными ритмами.
Если вы едите поздно вечером, когда ваше тело готовится ко сну, это может привести к тому, что жир и сахар будут оставаться в вашем кровотоке гораздо дольше.
«Это плохие новости для вашего сердца, а также может нарушить ваш сон, потому что это нарушает ваши биологические часы», - сказал доктор.
Гость подкаста, доктор Эмили Манукян, хронобиолог и клинический исследователь из Института Солка, добавила, что мы «физиологически и даже умственно» разные люди в разное время дня, и это координируется этой циркадной системой.
Нарушение нашей циркадной системы - это только часть проблемы, когда вы едите поздно вечером, гормоны, такие как мелатонин, которые будут ингибировать секрецию инсулина, не могут взять глюкозу из вашей крови и сохранить ее должным образом.
«Таким образом, у вас может быть повышенный уровень глюкозы, который останется высоким», - объяснил приглашенный врач.
Когда лучше всего есть?Итак, лучшее время для ужина - рано, а завтрак поздно, так как это может помочь контролировать уровень сахара в крови.
Гость из Института Солка порекомендовал выбрать время приема пищи от восьми до 10 часов в соответствии с вашим графиком и придерживаться его.
«Я бы посоветовал убедиться, что это окно начинается как минимум через один-два часа после того, как вы просыпаетесь, и заканчивалось как минимум за три-четыре часа до того, как вы ложитесь спать», - добавил доктор Манукян.