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Спиридон и Никодим: чтобы деньги водились в семье 13 ноября всем нужно сесть под матицу в доме

1:00:0511/13/2021,София Мальцева
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Если услышать в этот день как поют снегири – скоро наступит зима

Поскольку это была одна из самых главных и важных частей дома, то она и называлась матицей от “мать”. Фото: Pixabay.com

13 ноября отмечается память святых Киево-Печерской лавры Спиридона и Никодима. Они на протяжении тридцати лет занимались выпечкой просфор в пещерах обители. Считается, что благодаря святым в Лавре почти не случалось пожаров. И стал причиной таком явлению, первый и последний пожар, случившийся на кухне у просфорников.

Это случилось в XII веке. Однажды утром, когда в Лаврской просфорне только начинался процесс выпекания, с печи неожиданно выпрыгнуло пламя и зажгло потолок и крышу. Главный просфорник не растерялся: своей мантией он закрыл устье печи, а в второй принес воды, которой оказалось достаточно, чтобы остановить огонь.

При этом, существует предание, что мантия, которая потушила пожар, оказалась невредимой.

13 ноября на Спиридона и Никодима празднуют свой день рыболовы и охотники. По легенде считается, если поймать сегодня рыбу, а потом приготовить пирог, то каждый человек в семье получит благоразумие и здоровье.

Также в этот день семьи усаживались на матице. Это такой большой брус поперек избы, на который настилается потолок. Поскольку это была одна из самых главных и важных частей дома, то она и называлась матицей от “мать”. А праздник в честь этого ритуала прозвали днем матицы.

Народные приметы 13 ноября также предсказывают погоду. В этот день на Руси наблюдали за зверями и небом.

Если услышать в этот день как поют снегири – скоро наступит зима;

Медведь выстроил берлогу высоко – будет сильное полноводье; Куры кудахтают после снесения яйца – будет ненастье.

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традициипраздникиприметы день Спиридона и Никодима
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