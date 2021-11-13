Спиридон и Никодим: чтобы деньги водились в семье 13 ноября всем нужно сесть под матицу в доме

13 ноября отмечается память святых Киево-Печерской лавры Спиридона и Никодима. Они на протяжении тридцати лет занимались выпечкой просфор в пещерах обители. Считается, что благодаря святым в Лавре почти не случалось пожаров. И стал причиной таком явлению, первый и последний пожар, случившийся на кухне у просфорников.
Это случилось в XII веке. Однажды утром, когда в Лаврской просфорне только начинался процесс выпекания, с печи неожиданно выпрыгнуло пламя и зажгло потолок и крышу. Главный просфорник не растерялся: своей мантией он закрыл устье печи, а в второй принес воды, которой оказалось достаточно, чтобы остановить огонь.
При этом, существует предание, что мантия, которая потушила пожар, оказалась невредимой.
13 ноября на Спиридона и Никодима празднуют свой день рыболовы и охотники. По легенде считается, если поймать сегодня рыбу, а потом приготовить пирог, то каждый человек в семье получит благоразумие и здоровье.
Также в этот день семьи усаживались на матице. Это такой большой брус поперек избы, на который настилается потолок. Поскольку это была одна из самых главных и важных частей дома, то она и называлась матицей от “мать”. А праздник в честь этого ритуала прозвали днем матицы.
Народные приметы 13 ноября также предсказывают погоду. В этот день на Руси наблюдали за зверями и небом.
Если услышать в этот день как поют снегири – скоро наступит зима;
Медведь выстроил берлогу высоко – будет сильное полноводье; Куры кудахтают после снесения яйца – будет ненастье.