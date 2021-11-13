Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
12.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Когда будет Ханука в 2021 году? Откуда берет свое начало священный еврейский праздник?

8:00:2311/12/2021,ДЖЕЙМС ГРЕЙ
0

Менора - это традиционный еврейский светильник с восемью свечами. Здесь каждая свеча представляет один из восьми дней Хануки.

Одна из ключевых традиций Хануки - зажигать менору каждый вечер. Фото: Pixabay

Ханука - важный праздник еврейского календаря, который длится восемь дней. Вот все, что вам нужно знать о фестивале огней в этом году.

Ханука, также известная как Ханука, ежегодно отмечается миллионами евреев по всему миру. В течение восьми дней люди радуются молитвам, зажиганию меноры (искусно украшенный канделябр), семейным собраниям, обмену подарками и пиршествам. Ниже представлен путеводитель по фестивалю и его основные даты на 2021 год, пишет EXPRESS.

Каковы ключевые даты Хануки 2021 года?

Традиционно Ханука празднуется в 25-й день еврейского месяца кислев (девятый месяц в году). Это означает, что фестиваль может приходиться на ноябрь и декабрь. В этом году Ханука начнется 29 ноября и закончится 6 декабря.

Одна из ключевых традиций Хануки - зажигать менору каждый вечер. Менора - это традиционный еврейский светильник с восемью свечами. Здесь каждая свеча представляет один из восьми дней Хануки.

Люди также отмечают в течение восьми дней фестиваля ежедневными молитвами, пиршеством с семьей и пением.

Откуда возникла Ханука?

Истоки Хануки восходят к Израилю более 2000 лет назад, в период, когда евреи находились под властью греческой империи.

Под властью Греции евреи и их религиозные традиции подвергались притеснениям.

В конце концов евреи восстали и выиграли трехлетнюю войну против греков, чтобы свободно исповедовать свою религию.

Чтобы отпраздновать свою победу, евреи зажгли масляную лампу.

Несмотря на то, что масла хватило только на один день, лампа чудесным образом сохранила свое пламя восемь дней, уступив место Хануке.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традицииисторияпраздникиеврейский праздникХанука
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Когда будет Ханука в 2021 году? Откуда берет свое начало священный еврейский праздник?
8:00:23 11/12/2021
Когда будет Ханука в 2021 году? Откуда берет свое начало священный еврейский праздник?
Лучшее время для завтрака и ужина для профилактики диабета II типа: диетолог рассказал о методе Будды
7:30:10 11/12/2021
Лучшее время для завтрака и ужина для профилактики диабета II типа: диетолог рассказал о методе Будды
Зимний маникюр в декабре 2021: зеркальный хром, яркий металлик и вечный алый
7:15:27 11/12/2021
Зимний маникюр в декабре 2021: зеркальный хром, яркий металлик и вечный алый
Почему женщинам опасно наращивать мышечную массу?
7:00:55 11/12/2021
Почему женщинам опасно наращивать мышечную массу?
Медсестра обманывала родителей при вакцинации детей против коронавируса
6:30:57 11/12/2021
Медсестра обманывала родителей при вакцинации детей против коронавируса
Календарь крупных и новогодних покупок в конце ноября и декабре 2021 года: лучшие и самые худшие дни по лунному календарю
6:15:43 11/12/2021
Календарь крупных и новогодних покупок в конце ноября и декабре 2021 года: лучшие и самые худшие дни по лунному календарю
Таблетки от коронавируса можно будет пить как противовирусное средство для профилактики?
6:00:55 11/12/2021
Таблетки от коронавируса можно будет пить как противовирусное средство для профилактики?
Есть ли антибиотик для лечения коронавирусной инфекции?
5:30:05 11/12/2021
Есть ли антибиотик для лечения коронавирусной инфекции?
Мощный любовный ритуал в уникальный день: Полнолуние Бобра и частичное Лунное затмение 19 ноября 2021 года
4:45:56 11/12/2021
Мощный любовный ритуал в уникальный день: Полнолуние Бобра и частичное Лунное затмение 19 ноября 2021 года
Коридор затмений с 19 ноября по 4 декабря 2021 года как повод бросить курить, выйти замуж - самое время для перемен
4:00:24 11/12/2021
Коридор затмений с 19 ноября по 4 декабря 2021 года как повод бросить курить, выйти замуж - самое время для перемен