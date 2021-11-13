Когда будет Ханука в 2021 году? Откуда берет свое начало священный еврейский праздник?

Ханука - важный праздник еврейского календаря, который длится восемь дней. Вот все, что вам нужно знать о фестивале огней в этом году.
Ханука, также известная как Ханука, ежегодно отмечается миллионами евреев по всему миру. В течение восьми дней люди радуются молитвам, зажиганию меноры (искусно украшенный канделябр), семейным собраниям, обмену подарками и пиршествам. Ниже представлен путеводитель по фестивалю и его основные даты на 2021 год, пишет EXPRESS.
Каковы ключевые даты Хануки 2021 года?
Традиционно Ханука празднуется в 25-й день еврейского месяца кислев (девятый месяц в году). Это означает, что фестиваль может приходиться на ноябрь и декабрь. В этом году Ханука начнется 29 ноября и закончится 6 декабря.
Одна из ключевых традиций Хануки - зажигать менору каждый вечер. Менора - это традиционный еврейский светильник с восемью свечами. Здесь каждая свеча представляет один из восьми дней Хануки.
Люди также отмечают в течение восьми дней фестиваля ежедневными молитвами, пиршеством с семьей и пением.
Откуда возникла Ханука?
Истоки Хануки восходят к Израилю более 2000 лет назад, в период, когда евреи находились под властью греческой империи.
Под властью Греции евреи и их религиозные традиции подвергались притеснениям.
В конце концов евреи восстали и выиграли трехлетнюю войну против греков, чтобы свободно исповедовать свою религию.
Чтобы отпраздновать свою победу, евреи зажгли масляную лампу.
Несмотря на то, что масла хватило только на один день, лампа чудесным образом сохранила свое пламя восемь дней, уступив место Хануке.