Пять самых сентиментальных украшений королевы Елизаветы: от жемчуга до огромной бриллиантовой броши

У Королевы Елизаветы II есть множество драгоценных камней на выбор, но есть некоторые из них, обладающие большой сентиментальной ценностью.
Королева Елизавета II имеет впечатляющую коллекцию драгоценностей; По словам Дэвида Дугласа, насчитывается более 300 наименований, в том числе 98 брошей, 46 ожерелий, 37 браслетов, 34 пары серег, 15 колец, 14 часов и пять кулонов. Хотя Драгоценности Короны бесценны, есть несколько предметов, которые имеют большую сентиментальную ценность для монарха . Express.co.uk побеседовал с ювелиром 77 Diamonds Аней Уолш и Тобиасом Корминдом о дизайне и истории украшений, пишет EXPRESS.
Девочки Великобритании и Ирландии тиара - от бабушкиТиара Девушки Великобритании и Ирландии была подарком на свадьбу герцогине Йоркской, позже королеве Марии, в 1893 году.
Он был куплен на деньги, собранные комитетом под председательством леди Евы Гревиль, которая стала одной из фрейлин королевы Марии.
В ноябре 1947 года королева Мария подарила диадему своей внучке, принцессе Елизавете, на свадьбу.
Королева регулярно носила тиару на протяжении всего своего правления и изображена в ней на некоторых выпусках банкнот и монет Британии и Содружества.
Брошь Cullinan III и IV - от бабушкиАлмаз Куллинан весом 3106 карат был назван в честь председателя горнодобывающей компании, которая нашла камень, Томаса Куллинана.
Брошь Cullinan III и IV состоит из грушевидной капли весом 94,4 карата и камня в форме подушки весом 63,6 карата.
Эти бриллианты были вставлены в эту брошь для королевы Марии в 1911 году.
В 1953 году он был унаследован Королевой и использовался редко.
Камни делают довольно большую и показную брошь, и Королева известна своим простым вкусом, и большинство ее брошей отражают это.
Однако королева действительно носила брошь во время государственного визита короля и королевы Нидерландов еще в 2018 году.
Тобиас так рассказал об этом изделии: «Куллинан остается крупнейшим из когда-либо обнаруженных алмазов ювелирного качества, найденным в январе 1905 года на руднике Премьер в Южной Африке (расположенном в Куллинане) и весит 3106 карат в необработанном виде. Он был отправлен в Лондон, чтобы быть продано.
"В то время как поддельный камень был торжественно заперт и отправлен в Лондон, тщательно охраняемый как уловка, настоящий камень был отправлен по обычной почте.
"После того, как его не удалось продать, он был куплен жителями Трансвааля и передан доброму Эдуарду VII в знак уважения в 1907 году.
«Было добыто девять более крупных камней, самый известный из которых - Куллинан (или Великая звезда Африки), расположенный на скипетре королевы, и самый большой в мире алмаз ювелирного качества (530 карат).
«Куллинан III и Куллинан IV являются третьим и четвертым по величине камнями, вырезанными из этого необработанного материала», - добавил он.
"Куллинан III (94 карата), или Малая звезда Африки, имеет форму груши, и в 1911 году королева Мария поместила ее в свою корону, которую она носила на своей коронации.
«Она также освободила место для этого камня и Куллинана IV (63 карата) в Дели Дурбар Тиара, которую она носила вместо своей короны в Дели Дурбар.
«Сегодня королева Елизавета II носит эти камни как брошь, но квадратный Куллинан IV также используется в колье для коронации, чередуясь с Лахорским бриллиантом», - сказал Тобиас.
Жемчужное ожерелье из трех нитей - от отцаКоролеву Елизавету II редко можно увидеть на публике без своего любимого трехрядного жемчужного ожерелья.
Ожерелье было подарком ее любимого отца, короля Георга VI, который скончался в 1952 году.
Аня из 77 Diamonds прокомментировала: «Это культовое украшение было частью официальной формы королевы во время ее 69-летнего правления.
«Три нити жемчуга ниспадают ниспадающими вниз и удерживаются одной застежкой на спине.
«Говорят, что у королевы есть несколько жемчужных ожерелий, которые похожи по дизайну, чтобы не изнашивать оригинальное украшение».
Что касается того, почему трехрядное жемчужное ожерелье является таким популярным предметом для монарха, по словам Лесли Филд, автора книги «Драгоценности королевы», «Это ожерелье, которое она считает подходящим».
«Она хочет носить жемчуг каждый день, как это делали до нее ее мама и бабушка.
«Она не стала бы носить бриллиантовое ожерелье, чтобы пойти на благотворительный обед - это просто традиция, чтобы женщина носила жемчуг в течение дня», - писали люди.
Обручальное кольцо - от свекрови9 июля 1947 года было объявлено о помолвке принцессы Елизаветы и лейтенанта Филиппа Маунтбеттена.
Принцесса получила обручальное кольцо с бриллиантом и платиной, созданное принцем Филиппом.
Аня объяснила дизайн: «Обручальное кольцо представляет собой классический солитер в платине с бриллиантом в три карата и коллекцией акцентных камней на плечах.
"Кольцо было создано ювелиром с Бонд-стрит Philip Antrobus Ltd, ныне принадлежащим Прагнеллу.
"Это украшение имеет сентиментальную ценность, поскольку оно украшено бриллиантами, которые изначально были закреплены на старинной тиаре, принадлежащей матери принца Филиппа, принцессе Алисе Баттенбургской.
«Тиару подарила ему его мать, чтобы он мог разобрать ее и использовать бриллианты для этого обручального кольца», - добавила она.
Серьги-подвески Greville с грушей - от ее мамыВ 1942 году г-жа Рональд Гревиль завещала свою впечатляющую коллекцию украшений, в том числе серьги-подвески с грушевыми грушами, королеве Елизавете.
Серьги состоят из пятиугольных вершин, на каждой подвешены бриллианты изумрудной огранки и грушевидная капля.
Они были изготовлены Картье в 1938 году.
Королева-мать носила серьги на протяжении всей своей жизни, обычно сочетая их с тиарой Boucheron из наследства Гревиллей.
После ее смерти в 2002 году они были унаследованы королевой, которая иногда надевала их на официальных мероприятиях, таких как государственные банкеты.
«Эти серьги украшены двумя пятиугольными бриллиантами, на которых подвешены бриллианты изумрудной огранки, и две впечатляющие капли грушевидной формы весом 20 карат», - сказала Аня.
«Эти серьги часто носила королева-мать вместе с бриллиантовым и жемчужным ожерельем королевы Александры».