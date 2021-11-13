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Сезон хурмы: как правильно её нарезать и полакомиться солнечным осенним фруктом

9:00:4011/12/2021
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Тот, кто слишком рано купил хурму, может просто положить ее дома на кухню при комнатной температуре. Созревает быстро в течение нескольких дней.

Хурма сладкая и вкусная только тогда, когда она действительно спелая. Фото: Pixabay

Будь то в салате, в смузи или прямо в руке: хурма невероятно свежая и сочная. Но как на самом деле правильно есть «плод Божий»?

На овощных полках он снова светится освежающим апельсином - пора хурмы. Но неуверенные взгляды часто говорят о многом: как вы едите экзотические фрукты? Федеральный центр по питанию (BZfE) дает советы о том, как она работает очень легко, пишет Focus Online.

Когда лучше всего наслаждаться этим?

Хурма сладкая и вкусная только тогда, когда она действительно спелая. Это видно по ракушке - тогда она выглядит слегка стеклянной. Кроме того, фрукт слегка поддается, если на него осторожно надавить большим пальцем.
 Тот, кто слишком рано взял хурму во время покупок, может просто положить ее дома на кухню при комнатной температуре. Созревает быстро в течение нескольких дней. Если вы не хотите сразу есть спелый фрукт, он останется свежим в холодильнике в течение дня или двух.

Укусить или разрезать?

Сначала хурму тщательно промывают под проточной водой, затем острым ножом разрезают пополам вдоль и вырезают конец стебля. Если на скорлупе есть коричневые пятна или разводы, их тоже можно вырезать. Затем положите обе половинки на срезанные поверхности и нарежьте полосками, четвертинками или кубиками в зависимости от вашего вкуса. Если плод уже очень мягкий, мякоть также можно выложить ложкой.

С миской или без?

Кожура съедобная. Однако в менее спелых образцах он может быть немного жестким и немного горьким на вкус. Если вы все еще хотите есть хурму на этой стадии спелости, вы также можете очистить ее.

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хурмафрукт
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