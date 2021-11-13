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Какие фрукты нужно есть, чтобы за четыре недели убрать висцеральный жир?

3:30:4011/13/2021
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Висцеральный опасен, потому что выделяет токсичные химические вещества, которые воспаляют ткани тела и сужают кровеносные сосуды, вызывая повышение артериального давления.

Яблоки могут помочь снизить висцеральный жир. Фото: Pixabay.com

Висцеральный жир имеет репутацию опасного вещества, потому что он располагается вокруг средней части тела, обволакивая жизненно важные органы. Здоровая диета в сочетании с физическими упражнениями незаменима для изменения состояния. Один популярный фрукт может помочь добиться результатов в более короткие сроки.

В отличие от подкожного жира, висцеральный жир нельзя вытолкнуть, потому что он находится глубоко в брюшной полости. Это состояние является предвестником целого ряда состояний, в частности сердечного приступа. Чтобы избавиться от висцерального жира, необходимо оставаться физически активным в течение дня и правильно питаться. Один фрукт может снизить вероятность проблем со здоровьем, растопив жир в брюшной полости за несколько недель, пишет express.co.uk.

Висцеральный опасен, потому что выделяет токсичные химические вещества, которые воспаляют ткани тела и сужают кровеносные сосуды, вызывая повышение артериального давления.

Однако есть доказательства того, что яблоки могут помочь предотвратить метаболический синдром - состояние, которое включает высокий уровень холестерина, высокое кровяное давление и преддиабет.

Фрукты богаты полезными флавоноидами и пектином - волокном, которое медленно расщепляется, способствуя насыщению.

Пектин особенно полезен для похудания, поскольку он связывается с водой и ограничивает количество жира, которое клетки могут поглотить.

Но яблоки также могут помочь снизить висцеральный жир.

Доказательства этого были получены в ходе клинических испытаний, изучающих влияние яблок на холестерин и висцеральный жир в Японии.

В исследовании, опубликованном в 2007 году, участвовал 71 человек с индексом массы тела от 23 до 30.

Результаты показали значительное снижение уровня общего холестерина и холестерина ЛПНП, или «плохого холестерина», через 12 недель.

Полифенолы, извлеченные из фруктов, уменьшили висцеральный жир на девять процентов за 12 недель.

«Мы подтвердили, что 12-недельный прием полифенолсодержащих капсул значительно снизил уровень общего холестерина и холестерина ЛПНП», - написали ученые.

«Площадь висцерального жира и уровень адипонектина в группе, получавшей полифенолы яблока, улучшились по сравнению с контрольной группой. Эти результаты демонстрируют, что полифенолы яблока регулируют метаболизм жиров у здоровых людей с относительно высоким индексом массы тела».

Оценивая безопасность полифенолов в 2010 году, исследователи отметили: «В испытании с чрезмерным потреблением испытуемым давали в три раза больше обычного количества напитка каждый день в течение четырех недель. Примечательно, что площадь висцерального жира у субъектов в группе яблок для длительного испытания значительно уменьшилась на восьми- и двенадцатинедельные отметки по сравнению с базовой неделей».

Исследователи уточнили, что эти эффекты были ограничены людьми, у которых в начале исследования была более высокая площадь висцерального жира.

И наоборот, те, у кого площадь висцерального жира была «нормальной» в начале эксперимента, не наблюдали таких же эффектов.

Согласно Harvard Health: «Висцеральный жир связан с метаболическими нарушениями и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа.

«У женщин это также связано с раком груди и необходимостью операции на желчном пузыре».

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