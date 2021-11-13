Какие фрукты нужно есть, чтобы за четыре недели убрать висцеральный жир?

Висцеральный жир имеет репутацию опасного вещества, потому что он располагается вокруг средней части тела, обволакивая жизненно важные органы. Здоровая диета в сочетании с физическими упражнениями незаменима для изменения состояния. Один популярный фрукт может помочь добиться результатов в более короткие сроки.
В отличие от подкожного жира, висцеральный жир нельзя вытолкнуть, потому что он находится глубоко в брюшной полости. Это состояние является предвестником целого ряда состояний, в частности сердечного приступа. Чтобы избавиться от висцерального жира, необходимо оставаться физически активным в течение дня и правильно питаться. Один фрукт может снизить вероятность проблем со здоровьем, растопив жир в брюшной полости за несколько недель, пишет express.co.uk.
Висцеральный опасен, потому что выделяет токсичные химические вещества, которые воспаляют ткани тела и сужают кровеносные сосуды, вызывая повышение артериального давления.
Однако есть доказательства того, что яблоки могут помочь предотвратить метаболический синдром - состояние, которое включает высокий уровень холестерина, высокое кровяное давление и преддиабет.
Фрукты богаты полезными флавоноидами и пектином - волокном, которое медленно расщепляется, способствуя насыщению.
Пектин особенно полезен для похудания, поскольку он связывается с водой и ограничивает количество жира, которое клетки могут поглотить.
Но яблоки также могут помочь снизить висцеральный жир.
Доказательства этого были получены в ходе клинических испытаний, изучающих влияние яблок на холестерин и висцеральный жир в Японии.
В исследовании, опубликованном в 2007 году, участвовал 71 человек с индексом массы тела от 23 до 30.
Результаты показали значительное снижение уровня общего холестерина и холестерина ЛПНП, или «плохого холестерина», через 12 недель.
Полифенолы, извлеченные из фруктов, уменьшили висцеральный жир на девять процентов за 12 недель.
«Мы подтвердили, что 12-недельный прием полифенолсодержащих капсул значительно снизил уровень общего холестерина и холестерина ЛПНП», - написали ученые.
«Площадь висцерального жира и уровень адипонектина в группе, получавшей полифенолы яблока, улучшились по сравнению с контрольной группой. Эти результаты демонстрируют, что полифенолы яблока регулируют метаболизм жиров у здоровых людей с относительно высоким индексом массы тела».
Оценивая безопасность полифенолов в 2010 году, исследователи отметили: «В испытании с чрезмерным потреблением испытуемым давали в три раза больше обычного количества напитка каждый день в течение четырех недель. Примечательно, что площадь висцерального жира у субъектов в группе яблок для длительного испытания значительно уменьшилась на восьми- и двенадцатинедельные отметки по сравнению с базовой неделей».
Исследователи уточнили, что эти эффекты были ограничены людьми, у которых в начале исследования была более высокая площадь висцерального жира.
И наоборот, те, у кого площадь висцерального жира была «нормальной» в начале эксперимента, не наблюдали таких же эффектов.
Согласно Harvard Health: «Висцеральный жир связан с метаболическими нарушениями и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа.
«У женщин это также связано с раком груди и необходимостью операции на желчном пузыре».