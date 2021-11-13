Таблетки от коронавируса можно будет пить как противовирусное средство для профилактики?

Гарвардские эксперты в области медицинской терапии говорят, что недавняя разработка таблеток для лечения COVID-19 может изменить правила игры в пандемию по простой причине: когда дело доходит до лечения недуга, чем раньше, тем лучше.
Марк Намчук, исполнительный директор терапевтической инициативы Гарвардской медицинской школы, сказал, что таблетки имеют некоторые явные преимущества по сравнению с существующими методами лечения - лекарством ремдесивир и некоторыми препаратами для лечения антител, - поскольку их по сравнению с ними легко транспортировать, хранить и применять. Остальные виды лечения должны вводиться внутривенно и в основном предназначены для использования наиболее больными пациентами, находящимися в медицинских учреждениях в конце их болезни, пишет Medical Xpress.
Намчук сказал, что, если предположить, что таблетки широко доступны, их можно будет назначать вскоре после появления симптомов дома, и для их приема ничего не требуется, кроме, возможно, стакана воды.
«Они оба пероральные, поэтому их намного легче распространить среди людей на ранних стадиях болезни и сделать их более доступными», - сказал Намчук, профессор практики биологической химии и молекулярной фармакологии. «Эффективность очень обнадеживающая, но способ введения открывает возможность его более широкого использования».
Оценка была проведена после сообщений производителя лекарств Merck о том, что его таблетка от COVID-19, которая в настоящее время рассматривается федеральными регулирующими органами, снижает риск госпитализации и смерти на 50 процентов, а также вслед за многообещающими результатами, полученными на прошлой неделе компанией Pfizer Inc., которая сообщила, что фаза 2/3 исследования таблеток показали, что они снижают риск госпитализации и смерти на 89 процентов. По словам компании, результаты Pfizer были настолько многообещающими, что исследование было прекращено досрочно. Около 1 процента участников исследования (6 из 607) были госпитализированы, и ни один из них не умер через 28 дней. Это по сравнению с 6,7% (41 из 612), госпитализированных в контрольной группе, 10 из которых впоследствии умерли. Компания также планирует получить разрешение FDA на экстренное использование для продажи таблетки.
Джонатан Абрахам, доцент микробиологии и вместе с Намчуком, соруководитель Рабочей группы терапевтической группы Массачусетского консорциума по обеспечению готовности к патогенным микроорганизмам, сказал, что возможность массового производства стабильных таблеток длительного действия, вероятно, будет означать, что гораздо меньше людей будут нуждаться в них. госпитализация. Это усилит защиту наиболее уязвимых слоев общества и снизит нагрузку, которую пандемия продолжает оказывать на национальную систему здравоохранения.
«Это кардинально меняет правила игры с точки зрения возможности как можно быстрее получить противовирусное средство прямого действия в системе человека», - сказал Абрахам. «Было много ажиотажа по поводу моноклональных антител - и они до сих пор остаются, - но большой проблемой была скорость, с которой они действительно могут быть введены. Я думаю, что биология этих вирусов учит нас, что нам просто нужно уметь лечить эти типы инфекций как можно раньше ».
Абрахам сказал, что вакцинация останется важным инструментом борьбы с вирусом, как и меры общественного здравоохранения, которые, вероятно, останутся полезными против любого нового варианта, который может появиться. Однако он добавил, что эффективное лечение станет важным благом для уязвимых людей, особенно если оно облегчит симптомы и снизит передачу инфекции.
«Ключ для меня с точки зрения более широкого вопроса о том, как это меняет картину пандемии, на самом деле заключается в том, как предотвратить передачу?» Сказал Авраам. «И самый большой вопрос в том, как мы занимаемся защитой наших наиболее уязвимых групп населения, в том числе пожилых людей?»
Намчук сказал, что форма таблеток также означает, что после наращивания производства она может оказать большое влияние на те части мира, которые изо всех сил пытаются приобрести дозы вакцины или в которых отсутствие инфраструктуры препятствует распространению вакцин, которые нуждаются в глубоком охлаждении для сохранения эффективности.
«Возможность получить что-то в виде таблеток или пилюль, которые можно отправить куда угодно, которые стабильны при комнатной температуре, не требуют какого-либо сложного вмешательства, - это действительно важный следующий шаг для нынешней пандемии», - сказал Намчук.
Таблетки двух компаний действуют по разным механизмам. Препарат Merck под названием молнупиравир вносит ошибки в генетический код вируса, чтобы нарушить репликацию. Препарат Pfizer, Паксловид, является ингибитором протеазы, классом препаратов, разработанных для борьбы с ВИЧ и гепатитом С и имеющим многолетний опыт. Паксловид также атакует способность SARS-CoV-2 к репликации, но вмешиваясь в процесс, посредством которого белки, важные для репродукции, «отрезаются» от молекул-предшественников, делая их непригодными для использования вирусом. Абрахам предположил, что лекарства, вероятно, нужно будет вводить со вторым лекарством, которое в сочетании снижает вероятность того, что вирус станет устойчивым к лекарствам.
Намчук сказал, что разработка таблеток идет довольно быстро, хотя и отстает от вакцин. Препарат Merck ранее был протестирован против гриппа, и компания Pfizer использовала свой прошлый опыт в поисках лечения от исходного вируса атипичной пневмонии.
Обе компании тестировали свои лекарства на взрослых из групп высокого риска, но Намчук сказал, что, если таблетки станут широко доступными, они потенциально могут также использоваться в сочетании с вакцинами для борьбы с прорывными инфекциями и даже, если их профили безопасности достаточно надежны для широкого использования, в качестве меры предосторожности до появления симптомов у лиц, подвергшихся воздействию COVID.
«Когда вы думаете о влиянии такого лекарства, о возможности его широкого распространения и использования его даже у пациентов, которые подверглись воздействию, но не проявляют симптомов, это может быть действительно полезно», - сказал он.