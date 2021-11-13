Грешно ли работать 13 ноября в день памяти преподобных Спиридона и Никодима?

13 ноября в православии отмечается память преподобных Спиридона и Никодима. Святые выпекали просфору в Киево-Печерской лавре в двенадцатом веке.
Святой Спиридон поступил в Киево-Печерский монастырь в 1139 году, когда святитель Пимен Быстрый был настоятелем. Хотя Спиридон был неграмотным крестьянином, он прилежно отдался обучению чтению, как только поступил в монастырь, и выучил наизусть всю Псалтирь, которую постоянно читал, какую бы работу ни выполнял. Святой Пимен поручил ему испечь просфору для Божественной литургии, которую он совершал вместе со святым Никодимом в течение тридцати лет.
Однажды, когда святой Спиридон зажег печь, чтобы испечь просфору, пламя вырвалось наружу и подожгло потолок. Он прикрыл отверстие печи своей мантией, затем побежал к колодцу и, связав рукава своей сутаны, наполнил ее водой. Братья, которые вернулись, засвидетельствовали, что его ряса абсолютно цела, и что вода не вытекала из его рясы, а оставалась в ней, пока он не вылил воду и не потушил огонь.
Святой Никодим трудился рядом со святым Спиридоном и вел аскетическую жизнь. Мощи святых хранятся в Киевских пещерах святого Антония. Пальцы правой руки святого Спиридона расположены так, чтобы сотворить Крестное знамение тремя пальцами. Они также отмечаются во второе воскресенье Великого поста.
В народе этот день ознаменован с началом сезона охоты и рыбалки. 13 ноября охотники и рыбаки уходили на промысел. Считалось, чем дальше уйти, тем богаче будет урожай в следующем году.