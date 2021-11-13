Лунные и солнечные затмения: как они влияют на нас энергетически и астрологически?

Судьба называет твое имя. Ты ответишь? Ваша жизнь больше никогда не будет прежней.
Готовы вы или нет, вселенная выбрала: пришло время быстрых перемен, пишет nypost.com.
С самого начала человечества люди смотрели в небо и становились свидетелями чудесных и ужасающих событий, таких как солнечные и лунные затмения. Эти космические события часто рассматривались как предвестники драматических природных и социальных событий - климатических катастроф, эпидемий, гражданских восстаний или даже взлета или падения империй.
Мы все еще переживаем затмения - и на короткое время Солнце исчезает в небе, превращая день в ночь, или Луна становится кроваво-красной на наших глазах. Древние люди часто чувствовали себя свидетелями взора разгневанного бога. По сей день мы можем видеть, что важные события происходят около затмений - в нашей жизни и в мире в целом.
Что такое затмение?
Затмение - это мощное взаимодействие между Землей, Луной и Солнцем. Обычно у нас бывает от четырех до шести затмений в год, и они происходят в новолуние или полнолуние и в три раза сильнее, чем обычное новолуние или полнолуние. Затмения всегда приходят парами, обычно одно за другим. После посещения они, как правило, появляются снова в среднем каждые шесть месяцев.
Что такое солнечное затмение?
Солнечное затмение возникает, когда Луна стоит между Солнцем и Землей, перекрывая свет Солнца с нашей точки зрения. Солнечное затмение - это мощное лунное время, которое происходит в новолуние. Оно в три раза мощнее, чем новолуние, и часто приносит с собой захватывающие новые начинания, новые старта и новые главы.
Что такое лунное затмение?
Лунное затмение наступает, когда Земля находится между Луной и Солнцем. Это отсекает свет Солнца от Луны. Во время этих событий Луна может стать красной, оранжевой, коричневой или полностью исчезнуть. Лунное затмение - это очень интенсивное лунное время, которое происходит в Полнолуние. Оно в три раза мощнее обычного полнолуния и часто приносит важные окончания, поворотные моменты, откровения и кульминации.
Как затмения влияют на меня духовно?
Перемена - это страшно. Как люди, мы не любим перемен. Но по этой причине затмения так сильны и преобразуют. Затмения отмечают важные жизненные события, которые мы часто вспоминаем навсегда.
Тем не менее, они всегда приносят неожиданное и то, чего вы даже не могли запланировать, - что-то грандиозное, что навсегда изменит вашу жизнь. В это время что-то заканчивается и начинается другое. Затмения, как правило, приносят самые счастливые и душераздирающие моменты - повышение по службе, триумфы, срывы, прорывы, браки, разводы, открытие бизнеса, роды, переезд, встречу с любовью всей вашей жизни или даже появление или смерть домашнего животного. Ожидайте эпатажных встреч и расставаний.
Причина, по которой Вселенная делает это, заключается в том, чтобы помочь нам развиваться, даже если процесс идет интенсивно.
В духовном плане солнечные затмения имеют тенденцию быть более захватывающими, дружелюбными и радостными, поскольку мы вступаем на новый яркий путь и преследуем новые горизонты. Лунные затмения чрезвычайно эмоциональны и вызывают поломку вещей, которые не работают, и заставляют нас смотреть правде в глаза о лежащих в основе чувствах, страхах и нашей тени. Мы должны исследовать свое место в мире и наши пути вперед.
Мой лучший духовный совет в это время - сдаться потоку вселенной и признать, что изменение наступило . Это не лучшее время для того, чтобы делать важный жизненный выбор или проявлять импульсивность, поскольку у вас еще нет всей информации. Затмения приносят новости волнами - или действиями, как я говорю, - которые требуют времени, чтобы разыграться. Вот почему, даже если мы переживаем кризис или горе, это может на самом деле перенаправить нас к лучшим и ярким событиям, которые нам еще предстоит пережить.
И последнее, о чем следует упомянуть, это то, что, поскольку наша энергия имеет тенденцию быть повышенной и немного неустойчивой, ритуальные проявления или работа с энергией не идеальны в это время. Вместо этого сосредоточьтесь на том, чтобы слушать вселенную и доверять своей интуиции . Медитируйте. Журнал. Позаботьтесь о своем физическом и психическом здоровье.
Как затмения влияют на меня астрологически?
По самой своей природе затмения приносят в нашу жизнь кризисные явления. Часто это «предопределенные» или «кармические» ситуации, которые должны были произойти. В зависимости от того, где они находятся в вашей карте рождения или от вашего знака зодиака, вы часто будете видеть огромные изменения в какой-то сфере своей жизни. Как упоминалось ранее, солнечные затмения приносят вам новые начала и возможности, тогда как лунные затмения приносят судьбоносные окончания, срывы или прорывы.
Когда мы сталкиваемся с кризисным моментом затмения, нас часто выталкивают из зоны комфорта и мы чувствуем, что наша жизнь меняется на наших глазах. Астрологически затмения открывают и закрывают главы, так что мы никогда не находимся в одном месте слишком долго.
Астрологически затмения происходят в паре знаков зодиака на срок от 18 до 24 месяцев, пока они не завершат этот цикл. Например, затмения всегда будут происходить в следующих полярностях: Овен-Весы, Телец-Скорпион, Близнецы-Стрелец, Рак-Козерог, Лев-Водолей и Дева-Рыбы. Как только цикл в паре знаков завершится, он вернется снова примерно через семь-восемь лет. Однако полный цикл длится 19 лет, а затмения вернутся в той же степени и знаменуют собой примерно 19 лет с разницей друг от друга. Вот почему полезно вернуться на 19 лет назад (если вы достаточно взрослые), и вы, вероятно, снова увидите похожие темы и шаблоны.
«Затмения» задают темы на ближайшие шесть месяцев. Мы также можем начать чувствовать их приближение за месяц до их прибытия - и они все еще могут сообщить свои новости в следующие недели после этого. Однако большинство людей получают новости о затмении на неделе, которая его окружает. С астрологической точки зрения, затмение всегда будет окрашено планетными аспектами, которые оно производит во время луны, поэтому вы никогда не сможете сказать, является ли это «хорошее затмение» или «плохое затмение», не посоветовавшись с нами. астролога и увидит, как оно взаимодействует с небом в этот момент времени.
Судьба приближается. Не бойтесь. Вы были рождены для этого.