Медсестра обманывала родителей при вакцинации детей против коронавируса

Дипломированная медсестра Мелоди Батлер стремится дать американским родителям научно обоснованные ответы, поскольку она призывает их вакцинировать своих детей от COVID-19.
Но ее попытки сделать это в социальных сетях с помощью организации «Медсестры, которые делают прививки» - группы добровольцев, которую она основала - наталкиваются на поток заявлений о том, что уколы опасны.
Заявления призваны вызвать страх: 16-летняя девочка, как утверждается, была "навсегда повреждена" уколом Pfizer-BioNTech. Изображение 17-летнего игрока, играющего в баскетбол, и фотография мальчика, подключенного к тренажерам в больнице после того, как якобы страдали «тромбами в мозгу» после вакцинации, пишет Medical Xpress.
Такие утверждения практически невозможно проверить без доступа к частным медицинским записям, что позволяет им избежать модерации контента на платформах социальных сетей и посеять сомнения в безопасности вакцинации.
«Очень часто эти истории используются, и ими манипулируют организации, выступающие против вакцинации», - сказал Батлер AFP. «Их главная цель - отпугнуть людей от вакцинации».
В разговоре с такими матерями, как она сама, Батлер говорит, что «никогда не скажет, что побочных реакций не бывает, потому что они действительно случаются», но она подчеркнула, что доказательства не указывают на высокий риск серьезных побочных эффектов от вакцинации COVID-19.
Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) говорят, что дети чаще всего сообщают о боли в руке или лихорадке после вакцинации.
Личные обращенияРодители также стали мишенью вводящих в заблуждение сообщений с фотографиями некрологов вакцинированных подростков, которые позже умерли. В сообщениях утверждается, что есть прямая ссылка на снимки, но никаких подтверждений таких смертей нет.
Представитель CDC Марта Шаран сказала, что официальные лица расследуют все сообщения о серьезных реакциях, но не могут комментировать отдельные случаи.
CDC «не обнаружил каких-либо необычных или неожиданных закономерностей смертей после иммунизации, которые указывали бы на то, что вакцины COVID вызывают или способствуют смерти, за исключением пяти подтвержденных смертей после вакцины Janssen», - сказала она, используя другое название Johnson & Джонсон выстрелил.
Регулирующие органы США недавно разрешили вакцину Pfizer-BioNTech для детей младшего возраста - единственную из вакцин, разрешенных в настоящее время для такого использования.
Даже когда родители признают, что вакцинация может защитить детей от тяжелой формы COVID-19, это может быть отодвинуто на задний план заявлениями о нанесении вреда от вакцины, сказала Тара Кирк Селл, исследователь общественного здравоохранения из Университета Джона Хопкинса.
«Наука показала нам, что такие попытки убеждения действительно работают», - сказала она.
Поставщики дезинформации знают, что личная история найдет отклик, особенно у родителей, «потому что вы просто думаете о своем ребенке в беде и о том, как это было бы ужасно».
Повествование о заговореЖительница Техаса Кэти Витале Пикетт, мать, чьи дети слишком малы для вакцинации, беспокоится о своем здоровье - и о последствиях неточных заявлений, циркулирующих в Интернете.
«То, как распространялись дезинформация и анекдоты, как и медицинские факты, было действительно неприятным. Это было представлено как приравнивание к здравому смыслу медицинских рекомендаций врачей», - сказала Пикетт, чья пропаганда вакцинации привела к тому, что ее выгнали. группа в Facebook для мам.
Facebook заявляет, что регулярно удаляет ложные заявления о COVID-19 и вакцинации. Он также наносит ярлыки, подтверждающие, что вакцины контролируются на предмет безопасности, и помечает сообщения, которые были проверены независимыми организациями, включая AFP.
Но Селл указал, что «авторитетные источники заходят так далеко, и только с определенным населением».
«Повествование о заговоре», окружающее пандемию, отвратило людей от советов по вопросам общественного здравоохранения, сказала она, добавив: «Это действительно сложно разобрать, потому что это не просто одна часть дезинформации, с которой нужно бороться».
Заявления о противодействии прививкам стали предметом онлайн-обсуждения, но теперь они сосредоточены на COVID-19, что подрывает усилия по борьбе с пандемией.
Это стало очевидным в опросе Kaiser Family Foundation, проведенном в конце октября, в ходе которого выяснилось, что две трети родителей выразили обеспокоенность тем, что вакцина может повлиять на фертильность их ребенка в будущем, несмотря на то, что это утверждение неоднократно опровергалось.
Истории о предполагаемых отрицательных последствиях вакцинации вызывают гораздо больше воспоминаний, чем истории об успехе профилактической медицины, сказал Селл, призывая экспертов найти новые способы говорить о здоровье населения.
«Медицинские работники всегда стараются предоставить цифры, и это неубедительно для многих людей. Эти истории - то, что их убеждает».