Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
12.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Медсестра обманывала родителей при вакцинации детей против коронавируса

6:30:5711/12/2021
0

Родители также стали мишенью вводящих в заблуждение сообщений с фотографиями некрологов вакцинированных подростков, которые позже умерли. В сообщениях утверждается, что есть прямая ссылка на снимки, но никаких подтверждений таких смертей нет.

Поставщики дезинформации знают, что личная история найдет отклик, особенно у родителей. Фото: Pixabay
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
Сертификаты о вакцинации однокомпонентным "Спутником Лайт" появятся на Госуслугах через 21 день

Сертификаты о вакцинации однокомпонентным "Спутником Лайт" появятся на Госуслугах через 21 деньВ Крыму закончилась вакцина "Спутник Лайт". Запасы пополнят в течение месяцаЕщё 679 новости

Дипломированная медсестра Мелоди Батлер стремится дать американским родителям научно обоснованные ответы, поскольку она призывает их вакцинировать своих детей от COVID-19.

Но ее попытки сделать это в социальных сетях с помощью организации «Медсестры, которые делают прививки» - группы добровольцев, которую она основала - наталкиваются на поток заявлений о том, что уколы опасны.

Заявления призваны вызвать страх: 16-летняя девочка, как утверждается, была "навсегда повреждена" уколом Pfizer-BioNTech. Изображение 17-летнего игрока, играющего в баскетбол, и фотография мальчика, подключенного к тренажерам в больнице после того, как якобы страдали «тромбами в мозгу» после вакцинации, пишет Medical Xpress.

Такие утверждения практически невозможно проверить без доступа к частным медицинским записям, что позволяет им избежать модерации контента на платформах социальных сетей и посеять сомнения в безопасности вакцинации.

«Очень часто эти истории используются, и ими манипулируют организации, выступающие против вакцинации», - сказал Батлер AFP. «Их главная цель - отпугнуть людей от вакцинации».

В разговоре с такими матерями, как она сама, Батлер говорит, что «никогда не скажет, что побочных реакций не бывает, потому что они действительно случаются», но она подчеркнула, что доказательства не указывают на высокий риск серьезных побочных эффектов от вакцинации COVID-19.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) говорят, что дети чаще всего сообщают о боли в руке или лихорадке после вакцинации.

Личные обращения

Родители также стали мишенью вводящих в заблуждение сообщений с фотографиями некрологов вакцинированных подростков, которые позже умерли. В сообщениях утверждается, что есть прямая ссылка на снимки, но никаких подтверждений таких смертей нет.

Представитель CDC Марта Шаран сказала, что официальные лица расследуют все сообщения о серьезных реакциях, но не могут комментировать отдельные случаи.

CDC «не обнаружил каких-либо необычных или неожиданных закономерностей смертей после иммунизации, которые указывали бы на то, что вакцины COVID вызывают или способствуют смерти, за исключением пяти подтвержденных смертей после вакцины Janssen», - сказала она, используя другое название Johnson & Джонсон выстрелил.

Регулирующие органы США недавно разрешили вакцину Pfizer-BioNTech для детей младшего возраста - единственную из вакцин, разрешенных в настоящее время для такого использования.
 Даже когда родители признают, что вакцинация может защитить детей от тяжелой формы COVID-19, это может быть отодвинуто на задний план заявлениями о нанесении вреда от вакцины, сказала Тара Кирк Селл, исследователь общественного здравоохранения из Университета Джона Хопкинса.

«Наука показала нам, что такие попытки убеждения действительно работают», - сказала она.

Поставщики дезинформации знают, что личная история найдет отклик, особенно у родителей, «потому что вы просто думаете о своем ребенке в беде и о том, как это было бы ужасно».

Повествование о заговоре

Жительница Техаса Кэти Витале Пикетт, мать, чьи дети слишком малы для вакцинации, беспокоится о своем здоровье - и о последствиях неточных заявлений, циркулирующих в Интернете.

«То, как распространялись дезинформация и анекдоты, как и медицинские факты, было действительно неприятным. Это было представлено как приравнивание к здравому смыслу медицинских рекомендаций врачей», - сказала Пикетт, чья пропаганда вакцинации привела к тому, что ее выгнали. группа в Facebook для мам.

Facebook заявляет, что регулярно удаляет ложные заявления о COVID-19 и вакцинации. Он также наносит ярлыки, подтверждающие, что вакцины контролируются на предмет безопасности, и помечает сообщения, которые были проверены независимыми организациями, включая AFP.

Но Селл указал, что «авторитетные источники заходят так далеко, и только с определенным населением».

«Повествование о заговоре», окружающее пандемию, отвратило людей от советов по вопросам общественного здравоохранения, сказала она, добавив: «Это действительно сложно разобрать, потому что это не просто одна часть дезинформации, с которой нужно бороться».

Заявления о противодействии прививкам стали предметом онлайн-обсуждения, но теперь они сосредоточены на COVID-19, что подрывает усилия по борьбе с пандемией.

Это стало очевидным в опросе Kaiser Family Foundation, проведенном в конце октября, в ходе которого выяснилось, что две трети родителей выразили обеспокоенность тем, что вакцина может повлиять на фертильность их ребенка в будущем, несмотря на то, что это утверждение неоднократно опровергалось.

Истории о предполагаемых отрицательных последствиях вакцинации вызывают гораздо больше воспоминаний, чем истории об успехе профилактической медицины, сказал Селл, призывая экспертов найти новые способы говорить о здоровье населения.

«Медицинские работники всегда стараются предоставить цифры, и это неубедительно для многих людей. Эти истории - то, что их убеждает».

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
коронавирусCOVID-19антитела вакцина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы переболели? А как перенесли укол?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Медсестра обманывала родителей при вакцинации детей против коронавируса
6:30:57 11/12/2021
Медсестра обманывала родителей при вакцинации детей против коронавируса
Календарь крупных и новогодних покупок в конце ноября и декабре 2021 года: лучшие и самые худшие дни по лунному календарю
6:15:43 11/12/2021
Календарь крупных и новогодних покупок в конце ноября и декабре 2021 года: лучшие и самые худшие дни по лунному календарю
Таблетки от коронавируса можно будет пить как противовирусное средство для профилактики?
6:00:55 11/12/2021
Таблетки от коронавируса можно будет пить как противовирусное средство для профилактики?
Есть ли антибиотик для лечения коронавирусной инфекции?
5:30:05 11/12/2021
Есть ли антибиотик для лечения коронавирусной инфекции?
Мощный любовный ритуал в уникальный день: Полнолуние Бобра и частичное Лунное затмение 19 ноября 2021 года
4:45:56 11/12/2021
Мощный любовный ритуал в уникальный день: Полнолуние Бобра и частичное Лунное затмение 19 ноября 2021 года
Коридор затмений с 19 ноября по 4 декабря 2021 года как повод бросить курить, выйти замуж - самое время для перемен
4:00:24 11/12/2021
Коридор затмений с 19 ноября по 4 декабря 2021 года как повод бросить курить, выйти замуж - самое время для перемен
Чудовищные скульптуры кошколюдей в лесу повергли в ужас местных жителей. Фигуры пришлось убрать
3:34:28 11/12/2021
Чудовищные скульптуры кошколюдей в лесу повергли в ужас местных жителей. Фигуры пришлось убрать
Насильника и убийцу задержали через полтора месяца после нападения с ножом на двух женщин в Свердловской области
3:07:59 11/12/2021
Насильника и убийцу задержали через полтора месяца после нападения с ножом на двух женщин в Свердловской области
Важные приметы на новогоднюю ночь 31 декабря 2021: о чем скажут свечи, елка, снег за окном, ваше главное горячее блюдо, цвет платья и какими цветами украсить праздничный стол
3:00:49 11/12/2021
Важные приметы на новогоднюю ночь 31 декабря 2021: о чем скажут свечи, елка, снег за окном, ваше главное горячее блюдо, цвет платья и какими цветами украсить праздничный стол
Сертификаты о вакцинации однокомпонентным "Спутником Лайт" появятся на Госуслугах через 21 день
2:54:56 11/12/2021
Сертификаты о вакцинации однокомпонентным "Спутником Лайт" появятся на Госуслугах через 21 день