Нужно ли заставлять капризного ребенка есть полезную еду, если он не хочет ее?

В крупном национальном опросе взрослые, которые в детстве боролись с привередливыми привычками в еде, в подавляющем большинстве заявили, что они больше получали пользу от позитивных и обнадеживающих стратегий, которые использовали их родители, чем от силовых или принудительных подходов.
Исследование, проведенное командой Duke Health, проводилось среди поколения людей, которые боролись с отказом от еды, прежде чем в 2013 году оно было идентифицировано как психическое заболевание, названное расстройством избегания/ограничения приема пищи (ARFID), пишет Medical Xpress.
Исследователи заявили, что их результаты, опубликованные в Интернете 11 ноября в Международном журнале расстройств пищевого поведения, служат руководством как для семей, так и для специалистов в области психического здоровья по разработке передовых методов борьбы с крайним отвращением к еде.
Когда придирчивость к еде является серьезной, это диагностируется как ARFID. Состояние характеризуется проблемами со здоровьем, такими как потеря веса и дефицит питательных веществ, а также может привести к социальным и эмоциональным проблемам, когда прием пищи становится источником стыда, трений и/или конфликтов.
«Неудивительно, что предпочтение отдавалось позитивным подходам, но удивительно, насколько подавляющим было это положение среди этой группы взрослых», - сказала Нэнси Цукер, доктор философии, профессор кафедры психиатрии и поведенческих наук Герцога. Цукер был соавтором исследования вместе с Гильермо Сапиро, доктором философии, профессором электротехники и компьютерной инженерии инженерной школы Duke's Pratt.
Цукер, директор Центра расстройств пищевого поведения Дьюка, сказал, что широкий консенсус является подтверждением текущего подхода к лечению, который подчеркивает положительное взаимодействие: «Это надежное подтверждение тому, что было в литературе, и усиливает идею о том, что дети чувствуют себя вынужденными или вынужденными. Принуждение к еде бесполезно".
Исследование было начато более десяти лет назад, поскольку внимание уделялось серьезному отказу от пищи, а исследования этого расстройства были ограниченными. Онлайн-опрос был направлен на взрослых, которые в настоящее время считают себя разборчивыми в еде, чтобы помочь понять их восприятие и опыт.
В опросе приняли участие более 19 200 человек; 75% составляли женщины, 25% - мужчины и 89% - белые. Респондентов попросили описать стратегии презентации продуктов питания, используемые их родителями или опекунами, которые, по их мнению, были полезными или не помогали в увеличении разнообразия продуктов питания.
Впоследствии участники опроса были классифицированы как имеющие диагноз ARFID или нет, в зависимости от степени их ухудшения из-за отказа от пищевых продуктов. Те, кто сообщил, что проблемы с питанием привели к значительной потере веса, дефициту питания, нарушению работы и/или вмешательству в социальные отношения, были отнесены к категории вероятных больных ARFID.
Интерпретация повествовательных ответов огромной когорты участников создала логистическую проблему, которая была решена с применением сложных инструментов искусственного интеллекта.
Используя вычислительный инструмент, чтобы охарактеризовать воспринимаемую полезность родительских стратегий кормления, исследователи применили алгоритм для интерпретации значения и / или настроения ответов на опрос, чтобы охарактеризовать их как полезные или бесполезные.
«С технической точки зрения в этом исследовании использовалось приложение искусственного интеллекта, которое понимает язык, не только слова и предложения, но и концепции абзацев, что здесь было обязательно», - сказал Дж. Матиас Ди Мартино, доктор философии, соавтор докторант Янг Кён Ким. Оба работают в Департаменте электротехники и вычислительной техники Герцога. «Получая положительные и отрицательные эмоции, он позволяет нам анализировать всесторонние воспоминания почти 20 000 человек».
Исследователи обнаружили, что в 39% тем, касающихся полезных стратегий, упоминается положительный эмоциональный контекст, такой как использование еды для обучения культурным или диетическим урокам, гибкость подхода к еде, предоставление большого количества безопасных продуктов, помощь в приготовлении пищи или представление продукты из определенных пищевых групп.
Сорок процентов полезных комментариев отметили важность структуры питания. Было сочтено, что четко определенные ожидания в отношении еды полезны в контексте различия между чувством «принуждения» и требованием что-то сделать.
Хотя позитивные и обнадеживающие стратегии воспринимались как полезные для улучшения отношения к еде и сведения к минимуму социального дискомфорта, связанного с приемом пищи, многие взрослые все еще боролись со степенью избегания ограничений. Исследователи отметили, что родители воспринимаются как имеющие положительное влияние, несмотря на то, что их дети отказываются от еды и во взрослой жизни.
Исследователи заявили, что участники опроса явно сочли некоторые продукты не просто неприятными, а отталкивающими. Это, вероятно, усиливало их чувство попадания в ловушку и заставляло делать что-то отвратительное, если их просили съесть эту пищу.
«Насколько нам известно, нет опубликованных исследований, которые определяли бы эффективные стратегии кормления для людей с ARFID», - сказал Цукер. "Поиск лучшего способа накормить ребенка с серьезным отказом от пищи может быть утомительным и стрессовым для родителей, поэтому предоставление рекомендаций имеет важное значение для улучшения социальной и эмоциональной среды питания их детей и уменьшения стресса, который родители и дети испытывают во время еды".
Помимо Цукера, Сапиро, Ди Мартино и Кима, авторами исследования являются Джулия Николас, Аланна Ривера-Кансанс, Дженнифер Э. Уайлдс и Марша Д. Маркус.