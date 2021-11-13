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Категорические запреты на день просфорников святых Спиридона и Никодима: молитва и рецепт монастырских просфор

2:00:4011/13/2021,София Мальцева
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Поверье гласит, что зайчатина может помочь охотнику стать привлекательным для прекрасного пола.

На Никодимов день начинается сезон охоты. Фото: Pixabay.com

Праздник святых Спиридона и Никодима отмечается во всех православных храмах. Святые монахи выпекали просфоры в Киево-Печерской лавре.

Праведный Спиридон не умел читать и писать, поскольку вырос в деревне. В монастырь мужчина пришел в зрелом возрасте, и поступил туда при игумене Пимене. Ему дали работу выпекать просфоры, и он усердно и с любовью их готовил, не забывая постоянно молиться и заниматься чтением псалмов. Никодим тоже делал просфоры. Праведники работали более тридцати лет. Когда случился пожар, то Спиридон сумел потушить его своей мантией, которой набирал воду и тушил пожар. Когда другие сподвижники пришли, то увидели, что ряса священника осталась полностью цела.

По народным приметам, сегодня нужно идти на рыбалку. Рыбаки не смотрят на погодные условия, потому что стремятся в Никодимов день поймать рыбу. Если сегодня приготовить пирог из свежей рыбы, и раздать всей семье, то дома установится благоразумие, а дети будут расти здоровыми и сильными.

Еще на Никодимов день начинается сезон охоты. Поверье гласит, что зайчатина может помочь охотнику стать привлекательным для прекрасного пола. Также 13 ноября выбирают домашних птиц на забой. И обязательно выбирают слабых, которые не сумеют пережить зиму, а других закрывают на зимовку. На обед готовят блюда из птицы: пироги, котлеты и остальное.

С утра принято помолиться святым о спасении от пожара. А, чтобы привлечь счастье и деньги, на Руси всей семьей садились под матицею — балкой, которая поддерживала потолок.


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