В Канаде запрет на сигареты с ментолом заставил больше курильщиков бросить курить

Если Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США хочет знать, следует ли ему выполнять предложенный запрет на сигареты с ментолом, ему нужно только обратиться в Канаду за ответом.
Новое исследование показало, что канадский запрет на сигареты с ментолом, похоже, побудил больше курильщиков бросить курить, а общие продажи сигарет упали после того, как закон вступил в силу, пишет medicalxpress.com.
Исследователи обнаружили, что после вступления в силу запрета на ментол продажи этих сигарет неожиданно резко упали. Но также произошло снижение общих продаж сигарет - чуть менее 5%.
По словам ведущего исследователя Майкла Чайтона из Исследовательского отдела Онтарио и Университета Торонто, результаты показывают, что запрет оказывает ожидаемое воздействие.
В Соединенных Штатах, где сигареты с ментолом гораздо более популярны, аналогичный запрет может иметь еще больший эффект, отметил Чайтон.
В апреле прошлого года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявило, что будет стремиться запретить сигареты с ментолом, хотя дата вступления в силу не была названа, и никаких действий еще не было предпринято. Другие ароматизированные сигареты были запрещены в 2009 году.
Табачные компании добавляют ментол в сигареты, потому что он обладает охлаждающими свойствами и снижает резкость сигаретного дыма.
«Благодаря этому яд становится легче», - объяснила Эрика Свард, помощник вице-президента по национальной защите Американской ассоциации легких.
Сторонники общественного здравоохранения уже давно настаивают на запрете ментола, называя эти продукты особенно коварными.
Отчасти это потому, что они нравятся детям и служат «стартовым продуктом», - сказал Свард. А в Соединенных Штатах, добавила она, компании по производству сигарет десятилетиями нацелены на людей с цветом кожи в своем маркетинге ментоловой продукции.
Свард, который не участвовал в новом исследовании, сказал, что оно «предоставляет ценную информацию» о том, что может произойти, если Соединенные Штаты выполнят запрет на сигареты с ментолом.
«Продажи сигарет резко упали, и это важно», - сказала она.
Результаты были опубликованы 9 ноября в журнале JAMA Network Open.
Национальный запрет на ментол в Канаде вступил в силу в октябре 2017 года, хотя некоторые провинции ввели свои собственные до этого.
Есть надежда, что такие меры заставят больше курильщиков ментола наконец бросить курить. И предыдущие исследования показали, что это так. Однако запрет может также просто заставить курильщиков ментола перейти на сигареты без ментола.
«Это главный вопрос, который мы пытались решить в этом исследовании», - сказал Чайтон.
Исследователи сосредоточили внимание на влиянии запрета на продажи сигарет, используя данные об оптовых продажах, предоставленные производителями в национальный институт здравоохранения Канады в период с 2010 по 2018 год.
Они обнаружили, что на национальном уровне общие продажи сигарет после запрета снизились на 4,6% по сравнению с предыдущим годом. В каждой провинции также наблюдалось снижение продаж, хотя цифры сильно различались.
Свард сказала, что хотела бы больше узнать о причинах различий между провинциями. Принимали ли одни дополнительные меры, а другие - нет?
«Удаление с рынка сигарет с ментолом - огромный шаг вперед», - сказал Свард.
Но также жизненно важно, добавила она, обеспечить, чтобы курильщики знали, как получить помощь, чтобы избавиться от никотиновой зависимости. По словам Сварда, из этого исследования неясно, что привело к снижению общих продаж: было ли это из-за того, что курильщики ментола бросали курить?
Исследование, проведенное ранее в этом году, действительно нашло доказательства этого. Было обнаружено, что после вступления в силу национального запрета Канады больше курильщиков ментола заявили, что они пытались бросить курить, по сравнению с курильщиками без ментола.
Исследователи этого исследования подсчитали, что в Соединенных Штатах, где насчитывается около 19 миллионов курильщиков ментола , запрет может побудить более 900 000 человек бросить курить. Это будет включать более 200 000 чернокожих американцев.
«Это было бы действительно масштабное вмешательство», - сказал Чайтон.
Свард сказал, что курильщики, которые хотят бросить курить, могут получить бесплатную помощь от государственных "телефонных линий", которые работают в каждом штате США. Часто требуется несколько попыток, прежде чем курильщик успешно бросит курить. Но у них больше шансов, сказал Свард, если они воспользуются телефонными линиями для отказа от курения или другими консультациями вместе с одним из лекарств, одобренных Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США для прекращения курения.