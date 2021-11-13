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Как уснуть всего за две минуты: хитрый военный метод поможет вам в этом

2:30:4711/13/2021
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Уловка должна работать не только дома, но и практически везде. Потому что решающим фактором является не положение для сна, а лицо.

Если вы расслабите лицо, вы подадите сигнал и остальным частям тела, чтобы они тоже расслабились. Фото: Pixabay.com

Невозможность заснуть: это знают практически все. Вместо горячего молока и бесконечного чтения должен помочь уловка армии США, разработанная во время Второй мировой войны против бессонницы. Это должно заставить вас заснуть максимум за две минуты.

Многим трудно заснуть вечером. Согласно исследованию DAK, вместо того, чтобы восстанавливаться после рабочего дня, четверо из пяти сотрудников регулярно беспокойно валяются в постели. Американский военный блогер Шарон Аккерманн хочет исправить это - с помощью уловки, которая, как говорят, помогала американским солдатам засыпать во время Второй мировой войны, пишет focus.de.

Расслабьтесь с лица до кончиков пальцев

Уловка должна работать не только дома, но и практически везде. Потому что решающим фактором является не положение для сна, а лицо. Это эпицентр наших эмоций, - объясняет военный эксперт: «Если вы расслабите лицо, вы подадите сигнал и остальным частям тела, чтобы они тоже расслабились». Итак: закройте глаза и расслабьте мышцы челюсти, язык и рот по очереди.

Постепенно проделайте это с остальным телом: расслабьте плечи и шею, затем руки и кисти. Эксперт объясняет: когда ваша верхняя часть тела становится вялой, вы почти засыпаете. Далее идут ноги. Сначала расслабьте правое бедро, затем икру и ступню. Затем проделайте то же самое с левой стороной.

Наконец, остановите карусель мыслей.

Теперь, по словам военного эксперта, остался только один шаг, чтобы заснуть: остановите собственную карусель мыслей: «Представьте, что вы лежите на удобном диване в совершенно темной комнате. Задержитесь на этой картинке десять секунд. Если это не сработает, продолжайте говорить себе слова «не думай, не думай». Этот метод требует небольшой практики, но через шесть недель 96 процентов пользователей смогут заснуть в течение двух минут.

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советыбессонницаспатькак уснутьШарон Аккерманн
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