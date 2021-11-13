Как верблюд заговорил человеческим голосом в истории жизни бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских: их память церковь чтит 14 ноября

14 ноября отмечается христианский праздник в честь святых целителей и бессмертных врачей Космы и Дамиана. Они родились в Малой Азии. Мать Святых была христианкой, а отец язычником, который умер, когда святые были маленькими.
Детей мама воспитывала с верой в Господа. Своим собственным примером и чтением Святого Писания, Феодота привела своих детей к Господу. От этого чудотворцы выросли очень праведными людьми.
Обученные и квалифицированные врачи, они могли лечить и физические, и душевные болезни молитвой. Также святые лечили животных и не брали плату за услуги, строго соблюдая обет, который дали Господу. Слава о святых целителях распространилась по всему окрестному региону.
Однажды Косму и Дамиана пригласили к очень больной женщине Палладии. Ее никто не мог вылечить, но она очень сильно верила в Господа и Его милость. Когда братья помолились за нее, то она встала полностью здоровой и славила Господа всем сердцем.
В тайне женщина принесла Дамиану подарок, сказав, чтобы он принял его в честь священной Троицы. Услышав эти слова, Дамиан не смог отказаться. Когда Косма узнал, что брат взял подарок, то обиделся на него, подумав, что он нарушил святую клятву – не принимать благодарности от людей за исцеление.
В момент смерти Космы он, отходя к Богу, оставил завещание, чтобы его не хоронили рядом с братом. Вскоре умер и Дамиан. Люди долго решали, где похоронить Дамиана.
Однако их вопрос разрешило чудо Божье. К христианам подошел верблюд и сказал им, чтобы они положили Дамиана с Космою. Ведь не ради награды принял святой подарок женщины, а ради Господа.