Помогают ли кроссворды улучшить работу мозга? Факт проверен

Деменция поражает более 850 000 человек в Великобритании, и чем старше вы становитесь, тем больше вероятность появления симптомов. Но может ли каждый день разгадывать кроссворд снизить риск? Express.co.uk углубился в исследования, чтобы выяснить это.
В Великобритании данные показывают, что один из 14 человек в возрасте старше 65 лет страдает деменцией, причем эта цифра увеличивается до одного из 60 человек старше 80 лет. К сожалению, по данным NHS , «не существует определенного способа остановить деменцию», но это не помешало людям исследовать способы, чтобы попытаться сохранить остроту мозга надолго.
Одна теория, выдвинутая во многих исследованиях, заключается в том, действительно ли ежедневные разгадывания кроссвордов и судоку снижают риск развития симптомов, пишет EXPRESS.
Однако результаты этих исследований довольно противоречивы, и освещение в СМИ, кажется, сильно искажается в ту или иную сторону.
Итак, каковы текущие доказательства относительно слабоумия и кроссвордов?
В 2017 году эксперты Медицинской школы Университета Эксетера и Королевского колледжа Лондона проанализировали данные более чем 17000 здоровых людей в возрасте 50 лет и старше, представленные в онлайн-исследовании.
Согласно их выводам: «Ежедневные кроссворды связаны с более острым умом в дальнейшей жизни».
Кейт Веснес, профессор когнитивной нейробиологии в Медицинской школе Университета Эксетера, сказал: «Мы обнаружили прямую взаимосвязь между частотой использования словесных головоломок и скоростью и точностью выполнения девяти когнитивных задач, оценивающих ряд аспектов функции, включая внимание, рассуждение и память.
«У тех, кто сообщал о том, что они решают головоломки, постоянно улучшалась производительность, и в целом она постепенно улучшалась с увеличением частоты использования головоломок. Например, при тестировании скорости грамматического мышления и точности кратковременной памяти выполнение словесных головоломок было связано с возрастным сокращением примерно на 10 лет».
На основе своих результатов исследователи подсчитали, что люди, которые сказали, что они участвовали в разгадывании слов, имели функцию мозга на 10 лет моложе их возраста по тестам на скорость грамматического мышления и точность кратковременной памяти.
Однако критики отметили, что, поскольку это обсервационное исследование, оно не определяло причинно-следственные связи.
Напротив, в 2018 году эксперты из Университета Абердина пришли к выводу, что теория «используй или потеряй» может вообще не снизить риск деменции или когнитивного спада.
Их результаты показывают, что участники, которые регулярно принимали участие в интеллектуально стимулирующих занятиях, таких как кроссворды, обладали более высокими умственными способностями в начале исследования.
Но, похоже, это не повлияло на скорость, с которой они падали в следующие 15 лет. не было никакой разницы в скорости, с которой они падали в следующие 15 лет.
В статье в British Medical Journal ученые заявили: «Эти результаты показывают, что участие в решении проблем не защищает человека от упадка, но дает более высокую отправную точку, от которой наблюдается снижение, и смещает точку, в которой нарушение становится значительным».
Основываясь на этой теории, хотя кроссворды не обязательно останавливают людей от развития деменции, они могут помочь создать «более высокую когнитивную точку».
Полученные данные свидетельствуют о том, что, хотя кроссворды не полностью защитят вас от слабоумия, они все же могут быть полезны для общей когнитивной функции.
Однако, по данным NHS, есть несколько способов «изменить факторы риска» и снизить риск деменции примерно на треть.
В NHS заявили: «Эксперты сходятся во мнении, что то, что хорошо для сердца, хорошо и для мозга».
Вот почему крайне важно придерживаться здорового и сбалансированного питания.
Людям рекомендуется есть много фруктов и овощей, поддерживать здоровый вес и включать упражнения в свой распорядок дня.
Также рекомендуется сократить потребление алкоголя и отказаться от сигарет.