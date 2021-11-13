Можно ли 14 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана?

14 ноября церковь отмечает память святых Космы и Дамиана Асийских. Их отец-язычник рано умер, и детей воспитывала их мать, которая была благочестивой христианкой. Позже она отправила своих детей в школу, где они изучали различные искусства и особенно медицину.
Преподобные Косма и Дамиан Римские были искусными врачами и вылечили много людей, которые приходили к ним за помощью. Святые христиане также проповедовали христианство, поэтому им удалось многих язычников обратить в христианство. Многие из тех, кого они исцелили, уверовали в Бога и присоединились к Святой Церкви. Римские власти не могли не узнать об этом, и к святым была отправлена группа воинов. Когда Косму и Дамиана привели к императору Карину, они исповедали имя Иисуса Христа и отказались приносить жертвы языческим идолам. Считается, что сам Карин был поражен тяжелой болезнью, и только по их молитвам он был исцелен Господом. Братья были освобождены и смогли избежать смерти от римских властей.
В день Кузьмы и Демьяна обращали внимание на приметы погоды. Если день выдавался снежным — следовало ждать весной большого разлива рек. Лист, оставшийся на дереве до Кузьминок, предвещал мороз следующей зимой.
Про запреты в этот день ничего не сказано. При это стоит учитывать, что праздник выпадает на воскресенье – по церковной традиции, не рабочий день. Также стоит заметить, что солить капусту или ходить на кладбище 14 ноября не запрещено.