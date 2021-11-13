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Душевные картинки и поздравления во Всемирный день доброты 13 ноября

11:15:0711/12/2021
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13 ноября отмечается Всемирный день доброты (World Kindness Day). В этот день в 1998 году в Токио открылась первая конференция Всемирного движения за доброту.

Всемирный день доброты

С Днем доброты примите поздравленье
И пожеланья только наилучшего всего.
Пускай добро нам дарит вдохновенье,
Чтоб на душе искрилось нежное тепло.

Пусть будет в мире больше счастья,
Любви, заботы, понимания во всем.
Пусть наполняют радость и участье
И душу каждую, и каждый дом.

Всемирный день доброты

Доброта — простое слово,
Но как много силы!
Доброта всегда честна,
Ярка и красива.

Пусть она живет в душе,
Путь пускай укажет.
То, что правит лишь она,
Пусть скорей докажет.

Будьте чаще к своим ближним
Вы добросердечными.
И тогда любовь и счастье
Будут бесконечными.

Всемирный день доброты
В этот день Всемирный доброты
Я тебе от сердца пожелаю,
Больше искренней любви и теплоты,
Сладких слов и нежности без края.

Никогда не бойся отдавать Доброту и радость своим близким, И к тебе вернется благодать, Бог за все вознаградит с избытком!

Открытки: bonnycards.ru
Стихи: Поздравок

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