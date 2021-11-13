Душевные картинки и поздравления во Всемирный день доброты 13 ноября

С Днем доброты примите поздравленье
И пожеланья только наилучшего всего.
Пускай добро нам дарит вдохновенье,
Чтоб на душе искрилось нежное тепло.
Пусть будет в мире больше счастья,
Любви, заботы, понимания во всем.
Пусть наполняют радость и участье
И душу каждую, и каждый дом.
Доброта — простое слово,
Но как много силы!
Доброта всегда честна,
Ярка и красива.
Пусть она живет в душе,
Путь пускай укажет.
То, что правит лишь она,
Пусть скорей докажет.
Будьте чаще к своим ближним
Вы добросердечными.
И тогда любовь и счастье
Будут бесконечными.
Я тебе от сердца пожелаю,
Больше искренней любви и теплоты,
Сладких слов и нежности без края.
Никогда не бойся отдавать Доброту и радость своим близким, И к тебе вернется благодать, Бог за все вознаградит с избытком!
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Стихи: Поздравок