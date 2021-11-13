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Зачем 14 ноября по народным традициям нужно ноги петуха забросить на крышу дома?

9:00:1211/13/2021,Анна Филатова
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Незамужние девушки собирались в одном доме и готовили угощения, а также звали юношей. Все они продолжали веселье до утра, а парни потом уходили воровать кур.

Ноги петуха забрасывали на крышу, чтобы у семьи не было недостатка в курином мясе весь год.
Ноги петуха забрасывали на крышу, чтобы у семьи не было недостатка в курином мясе весь год. Фото: Рixabay.com

14 ноября православная церковь чтит память святых Кузьму и Демьяна. Они были братьями и излечивали людей от недугов телесных и духовных. За свои чудеса братья не взяли ни с кого ни копейки, за их доброту и чудотворный дар их прозвали бессеребрениками. На Руси считали, что Кузьма и Демьян являются покровителями кузнецов и других людей, которые занимаются мастеровыми делами. Этот день в народе называется — Кузьминки осенние, означает эта фраза поминки осени.

Традиции дня.

1. После этого дня свадьбы играть было запрещено. Женщины в этот день начинали заниматься рукоделием, а мужчины занимались кузнечным делом.
2. Незамужние девушки собирались в одном доме и готовили угощения, а также звали юношей. Все они продолжали веселье до утра, а парни потом уходили воровать кур.
3. В этот день было принято отмечать именины кур. Люди, которые были состоятельные дарили кур своим родственникам и приятелям.
4. Было принято в этот день рубить петуха и готовить из него суп, а его лапы завидовать на крышу дома, считалось, что так эта семья всегда будет обеспечена куриным мясом.
5. Для молодых людей в этот день знахари проводили уроки о том, как правильно воспитывать детей, чтобы они не капризничали и хорошо спали.

Приметы дня.

1. Если 14 ноября на улице грязь, то морозы будут нескоро.
2. Если в этот день тепло, то будет тепло и морозы нескоро наступят.
3. Если в этот день выпало много снега, то весной будет половодье.
4. Если на реках ледяной настил, то тепло нескоро придёт.

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