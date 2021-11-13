С Днем войск радиационной, химической и биологической защиты яркие картинки и важные слова в праздник 13 ноября

Натянув противогаз,
Защищаете вы нас
От микробов, газов разных,
Жутких вирусов заразных,
От эболы агрессивной,
Радиации активной...
Пусть же ваша химзащита
Будет славою покрыта,
Счетчик Гейгера молчит,
Респиратор не дымит!
От микробов и вторжений,
От бактерий восхождений,
От атаки водорода
Вы — защитники народа!
Вы от вируса спасёте,
Вы на помощь к нам придёте,
Если чудом загрязнение
Нападёт без разрешения!
Мы желаем Вам здоровья,
И не вышел, чтоб из строя
Ни один противогаз,
Вы — спасение для нас!
Мы желаем Вам любви,
Ярки были чтобы дни,
Чтоб достигнуть вы смогли
Всех желаний и мечты!
От различных загрязнений, Злобных вирусов вторжений Оградят нас на века Химзащитные войска.
Пожелаем службы легкой,
Крепких мускул под спецовкой,
Чтоб бактерии дрожали,
Во всю прыть от вас бежали!
Стихи: Поздравок
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