Добрые поздравления в Международный день слепых 13 ноября

Вы видите то, что не видят другие,
Вы знаете то, что другим не дано.
А страшный диагноз поставить «слепые»
Возможно любому, коль в сердце темно.
А в вашей душе светят счастье и радость
Когда снятся в красках волшебные сны,
И эта, казалось бы, сущая малость
Вам шепчет о том, что вы Богу нужны.
Ущерблен любой, здоровый и зрячий,
Не ценит, не видит, не чувствует свет.
А вы и живете как будто иначе...
Здоровья и счастья! Живите без бед.
***
Международный день слепых
Сегодня миром отмечаем,
Всем тем, кто в темноте живет
Добра, терпения желаем.
Пускай комфортной будет жизнь,
И каждый им пусть помогает,
А государство о слепых
Пусть никогда не забывает.
С днём необычным поздравляем Вас, Хотим сказать, чтоб на планете этой Всегда Вы были солнышком согреты, Хоть свет его не тронет ваших глаз.
Пусть беды обойдут Вас стороной,
А рядом будут правильные люди;
И счастье в жизни непременно будет,
Хоть путь к нему довольно непростой.
***
У каждого в жизни бывают проблемы,
Их столько бывает, что все и не счесть.
Но есть у нас люди — слепые с рождения,
Но чем же им можно помочь?
Они не видали, ни солнца, ни неба,
Не видела маму свою и отца,
И жизнь их проходит не яркой картинкой,
А серою дымкой и мглой без конца.
Но вот словно с неба пришло им спасение,
Посланник от Бога, он стал им отцом.
Весь мир не верил в такое везение,
А Валентин Гаюи выход нашел.
Он создал школы, и азбуку Брайля,
Теперь и для них темнота не удел.
И все они также стали учиться,
И также смогли обрести друзей.
Давайте же имя его не забудем,
И дело его возьмем за пример.
И также как он гуманными будем
И будем ему подражать во всем.