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13.11
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Добрые поздравления в Международный день слепых 13 ноября

9:26:5011/13/2021
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13 ноября 1745 года во Франции родился Валентин Гаюи (Valentin Haüy) — известный педагог, основавший в Париже и Петербурге несколько школ и предприятий для слепых.

Международный день слепых

Вы видите то, что не видят другие,
Вы знаете то, что другим не дано.
А страшный диагноз поставить «слепые»
Возможно любому, коль в сердце темно.

А в вашей душе светят счастье и радость
Когда снятся в красках волшебные сны,
И эта, казалось бы, сущая малость
Вам шепчет о том, что вы Богу нужны.

Ущерблен любой, здоровый и зрячий,
Не ценит, не видит, не чувствует свет.
А вы и живете как будто иначе...
Здоровья и счастья! Живите без бед.

***

Международный день слепых
Сегодня миром отмечаем,
Всем тем, кто в темноте живет
Добра, терпения желаем.

Пускай комфортной будет жизнь,
И каждый им пусть помогает,
А государство о слепых
Пусть никогда не забывает.

Международный день слепых

С днём необычным поздравляем Вас, Хотим сказать, чтоб на планете этой Всегда Вы были солнышком согреты, Хоть свет его не тронет ваших глаз.

Пусть беды обойдут Вас стороной,
А рядом будут правильные люди;
И счастье в жизни непременно будет,
Хоть путь к нему довольно непростой.

***
У каждого в жизни бывают проблемы,
Их столько бывает, что все и не счесть.
Но есть у нас люди — слепые с рождения,
Но чем же им можно помочь?

Они не видали, ни солнца, ни неба,
Не видела маму свою и отца,
И жизнь их проходит не яркой картинкой,
А серою дымкой и мглой без конца.

Но вот словно с неба пришло им спасение,
Посланник от Бога, он стал им отцом.
Весь мир не верил в такое везение,
А Валентин Гаюи выход нашел.

Он создал школы, и азбуку Брайля,
Теперь и для них темнота не удел.
И все они также стали учиться,
И также смогли обрести друзей.

Давайте же имя его не забудем,
И дело его возьмем за пример.
И также как он гуманными будем
И будем ему подражать во всем.

Стихи: Поздравок
Открытки: bipbap.ru Стихи: Поздравок
Открытки: bipbap.ru

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