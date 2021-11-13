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Всех любителей сосисок с Днем рождения сосиски: прикольные поздравления 13 ноября

1:15:5011/13/2021
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13 ноября отмечается День сосиски. Этот день в истории: Именно 13 ноября 1805 года венский колбасник Иоганн Ланер представил благородной публике свое «изобретение» - тонкие колбаски с начинкой из измельченной смеси говядины и свинины, которые надо было перед употреблением отварить, и есть горячими.

День сосиски

С днем рождения сосиски
Поздравленье принимай!
И продукт этот хороший
В магазине покупай!
Кушай каждую сосиску
С большим наслаждением,
Радости тебе желаю.
Мира, настроения!
И какой бы ни был час -
Поздно или рано,
Пусть в душе твоей всегда
Будет счастье и нирвана!

День сосиски

С днем сосиски поздравляю!
Желаю везения!
Чтоб сосиски всегда есть
С классным настроением!
Улетать чтобы от радости
К просторам Вселенной,
Но любовь чтобы к сосискам
Была неизменной!
В холодильнике пусть будут
Разные сосиски,
Главное, чтоб для здоровья
В них не было риска!

День сосиски

Наступает день сосиски!
В супермаркет ты беги.
И свою любовь к сосискам
Навсегда ты сбереги!
Когда будешь покупать,
Ты на дату посмотри,
Чтоб потом не умирать,
Всегда свежие бери!
Ты сосисками затарься
На неделю сразу!
Аппетита я желаю,
А еще тебе – экстаза!

Открытки: fresh-cards.ru
Стихи: zedra.ru

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