Всех любителей сосисок с Днем рождения сосиски: прикольные поздравления 13 ноября

С днем рождения сосиски
Поздравленье принимай!
И продукт этот хороший
В магазине покупай!
Кушай каждую сосиску
С большим наслаждением,
Радости тебе желаю.
Мира, настроения!
И какой бы ни был час -
Поздно или рано,
Пусть в душе твоей всегда
Будет счастье и нирвана!
С днем сосиски поздравляю!
Желаю везения!
Чтоб сосиски всегда есть
С классным настроением!
Улетать чтобы от радости
К просторам Вселенной,
Но любовь чтобы к сосискам
Была неизменной!
В холодильнике пусть будут
Разные сосиски,
Главное, чтоб для здоровья
В них не было риска!
Наступает день сосиски!
В супермаркет ты беги.
И свою любовь к сосискам
Навсегда ты сбереги!
Когда будешь покупать,
Ты на дату посмотри,
Чтоб потом не умирать,
Всегда свежие бери!
Ты сосисками затарься
На неделю сразу!
Аппетита я желаю,
А еще тебе – экстаза!
Открытки: fresh-cards.ru
Стихи: zedra.ru