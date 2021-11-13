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«Игра в кальмаров» от Netflix: создатель пообещал выход второго сезона

12:30:2011/13/2021
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Сериал, действие которого происходит в Корее и рассказывает о Ги Хуне через серию безжалостных, наполненных убийствами «игр», подвергается критике за пропаганду насилия, но зрители хотят продолжения.

Игроки вынуждены участвовать в серии детских игр, которые превращаются в жестокие в попытке получить крупный денежный приз. Фото: Nypost.com

Пристегните ремни: хаос «Игры в кальмары» вернется на Netflix еще в одном сезоне.

Возвращение потокового мегахита подтвердил писатель и режиссер Хван Дон Хёк в интервью Associated Press, пишет nypost.com.

Хван сказал: «Было так много давления, так много спроса и столько любви ко второму сезону. Так что я почти чувствую, что ты не оставляешь нам выбора! »

Он сослался на идеи, над которыми работает в новом сезоне, и пообещал, что главный герой Ги Хун вернется на экран, чтобы «сделать что-то для мира».

Это не первый раз, когда Хван говорит о втором сезоне своего хит-шоу, но это был первый раз, когда предположения подтвердились.

Ранее он намекнул на возможный второй сезон, сказав, что у него нет «хорошо разработанных планов на 2 сезон», но если бы это произошло, он «не стал бы делать это в одиночку».

После этого замечания Хван высказал мысль о возможности сосредоточить повествование вокруг полицейской службы, вдохновленное отношениями между любопытным копом Чун Хо и его пропавшим братом Ин Хо, также известным как Фронтмен.

«Игра в кальмары» быстро набрала обороты в этом году, когда люди облачились в костюмы на Хэллоуин в стиле шоу и инвестировали в новую криптовалюту, основанную на сериале. Один фанат даже создал собственное домашнее световое шоу, которое было пугающе реальным, дополненное точными визуальными эффектами шоу.

Хотя сериал, действие которого происходит в Корее и рассказывает о Ги Хуне через серию безжалостных, наполненных убийствами «игр», подвергается критике за пропаганду насилия, он не остановил зрителей и постоянно растущую базу поклонников.

И, несмотря на неоспоримую популярность, «Игра в кальмары» не сделала создателя Хвана таким богатым, как многие думают.

«Не похоже, что Netflix платит мне премию», - сказал Guardian 50-летний уроженец Сеула.

Хотя ему было достаточно «положить еду на стол», для изготовления мяты может потребоваться еще один сезон.

«Возможно, мне придется пройти второй сезон, чтобы стать таким же богатым, как победитель «Игры в кальмары», - пошутил он.

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киносериалвторой сезонAssociated PressNetflix"Игра в кальмаров"Хван Дон Хёк
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