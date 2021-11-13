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С Международным днем логопеда прикольные открытки для всех: пациентов и врачей в праздник 14 ноября

11:15:0011/13/2021
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14 ноября отмечается Международный день логопеда. Это профессиональный праздник для представителей одной из самых значимых социальных профессий. Логопеды входят в топ-30 важных для общества профессий в мире.

С Международным днем логопеда

Жизнь трудна без логопеда,
Без него — не та беседа:
Шепелявость, буквы в пляс,
Исправления каждый раз...

Лишь смышлёный логопед
Избавляет нас от бед,
С ним — мы верно говорим,
Не картавим, не шипим!

С Международным днем логопеда

Сегодня праздник логопеда,
Дефекты речи не пройдут,
Пусть достижения, победы,
Удача, радость тебя ждут!

Все на работе будет гладко,
Почаще премии дают,
И дома тоже все в порядке,
А на душе — тепло, уют!

С Международным днем логопеда

С Днём умельца-логопеда!
Счастья, мира и терпения,
Доброты, надежды, света
И успехов без сомнений.

Пусть сопутствует удача, Каждый день и на ура Все решаются задачи Без усилий, как игра!

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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