С Международным днем логопеда прикольные открытки для всех: пациентов и врачей в праздник 14 ноября

Жизнь трудна без логопеда,
Без него — не та беседа:
Шепелявость, буквы в пляс,
Исправления каждый раз...
Лишь смышлёный логопед
Избавляет нас от бед,
С ним — мы верно говорим,
Не картавим, не шипим!
Сегодня праздник логопеда,
Дефекты речи не пройдут,
Пусть достижения, победы,
Удача, радость тебя ждут!
Все на работе будет гладко,
Почаще премии дают,
И дома тоже все в порядке,
А на душе — тепло, уют!
С Днём умельца-логопеда!
Счастья, мира и терпения,
Доброты, надежды, света
И успехов без сомнений.
Пусть сопутствует удача, Каждый день и на ура Все решаются задачи Без усилий, как игра!
Стихи: Поздравок
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