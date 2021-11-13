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С Днем социолога красивые открытки для причастных 14 ноября

12:15:3011/13/2021,Поздравляем!
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14 ноября российские социологи отмечают свой профессиональный праздник.

С Днем социолога

С улыбкой доброй изучая
Загадки социальной жизни,
Лишь социолог замечает
Что нужно нам, а что — излишне.

Но в этот день пусть массы дружно
Вам принесут слова признания:
«Спасибо вам за труд ваш нужный
Что людям дарит процветание!»

С Днем социолога

Социологи сегодня
Отмечают день большой.
По плечу анализ действий
В обществе для них любой.

В день профессии желаю
Вам побед, больших зарплат.
Делать слажено работу,
Каждый был чтоб только рад.

В семьях вам здоровья, счастья,
Только пламенной любви.
На работе — больше премий,
Чтоб всегда они росли.

С Днем социолога

С Днем социолога, опросов мастера, И мнения у граждан собиратели! Поздравить вас спешим мы все с утра, Статистики общественной ваятели!

Жить в обществе без вас никак нельзя,
Без справок и опросов ваших честных,
Работы интересной вам, друзья,
И выходных вам тоже интересных!

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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