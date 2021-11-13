С Днем социолога красивые открытки для причастных 14 ноября

С улыбкой доброй изучая
Загадки социальной жизни,
Лишь социолог замечает
Что нужно нам, а что — излишне.
Но в этот день пусть массы дружно
Вам принесут слова признания:
«Спасибо вам за труд ваш нужный
Что людям дарит процветание!»
Социологи сегодня
Отмечают день большой.
По плечу анализ действий
В обществе для них любой.
В день профессии желаю
Вам побед, больших зарплат.
Делать слажено работу,
Каждый был чтоб только рад.
В семьях вам здоровья, счастья,
Только пламенной любви.
На работе — больше премий,
Чтоб всегда они росли.
С Днем социолога, опросов мастера, И мнения у граждан собиратели! Поздравить вас спешим мы все с утра, Статистики общественной ваятели!
Жить в обществе без вас никак нельзя,
Без справок и опросов ваших честных,
Работы интересной вам, друзья,
И выходных вам тоже интересных!
Стихи: Поздравок
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