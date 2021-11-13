Как предстоящий Коридор Затмений влияет на человеческие судьбы. С 19 ноября по 4 декабря 2021 года следует соблюдать осторожность в мыслях и поступках

Коридор затмений - это такой промежуток времени, который влияет на все сферы человеческой жизни. В последнем месяце осени нас ждет коридор затмений, протяженностью в 16 дней . Начнется он 19 ноября и закончится 4 декабря. Необходимо понимать, что несет коридор затмений людям, чтобы быть готовым к его сюрпризам.
Данный период начнется одновременно с лунным затмением, которое состоится в 12 часов дня согласно времени Москвы. 4 декабря состоится солнечное затмение, которое наступит в 10 часов 34 минуты по времени Москвы. В период этого природного явления многие люди заметят перемены в своем привычном жизненном укладе, перепады настроения и недомогания.
Как облегчить нервное напряжение во время коридора затмений.
1. Не стоит переживать по каждому пустяку, если вы столкнулись с чем-то новым это вовсе не значит, что это плохо. Не нервничайте и не накручивайте себя, а просто обдумайте все.
2. Наведите порядок в доме, это поможет вам разобраться со своими мыслями.
3. Ответственно отнеситесь к своему здоровья, в это время возможны перепады артериального давления. Также стоит быть осторожным людям с хроническими заболеваниями.
4. Не стоит в период коридора затмения планировать важных дел, сделок и совещаний, они обернутся неудачей, которая долго еще вас будет потом преследовать.
5. Не желательно во время коридора затмений вступать в брак. Из-за сильной энергетики брак может быстро изжить себя.
6. Стоит держать себя в руках. Не провоцировать людей на эмоции, не конфликтовать и не нервничать.