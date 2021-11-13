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Как предстоящий Коридор Затмений влияет на человеческие судьбы. С 19 ноября по 4 декабря 2021 года следует соблюдать осторожность в мыслях и поступках

12:00:5611/13/2021,Анна Филатова
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Не стоит в период коридора затмения планировать важных дел, сделок и совещаний, они обернутся неудачей, которая долго еще вас будет потом преследовать.

Во время коридора затмений следите за своим здоровьем, возможны перепады артериального давления.
Во время коридора затмений следите за своим здоровьем, возможны перепады артериального давления. Фото: Рixabay.com

Коридор затмений - это такой промежуток времени, который влияет на все сферы человеческой жизни. В последнем месяце осени нас ждет коридор затмений, протяженностью в 16 дней . Начнется он 19 ноября и закончится 4 декабря. Необходимо понимать, что несет коридор затмений людям, чтобы быть готовым к его сюрпризам.

Данный период начнется одновременно с лунным затмением, которое состоится в 12 часов дня согласно времени Москвы. 4 декабря состоится солнечное затмение, которое наступит в 10 часов 34 минуты по времени Москвы. В период этого природного явления многие люди заметят перемены в своем привычном жизненном укладе, перепады настроения и недомогания.

Как облегчить нервное напряжение во время коридора затмений.

1. Не стоит переживать по каждому пустяку, если вы столкнулись с чем-то новым это вовсе не значит, что это плохо. Не нервничайте и не накручивайте себя, а просто обдумайте все.

2. Наведите порядок в доме, это поможет вам разобраться со своими мыслями.

3. Ответственно отнеситесь к своему здоровья, в это время возможны перепады артериального давления. Также стоит быть осторожным людям с хроническими заболеваниями.

4. Не стоит в период коридора затмения планировать важных дел, сделок и совещаний, они обернутся неудачей, которая долго еще вас будет потом преследовать.

5. Не желательно во время коридора затмений вступать в брак. Из-за сильной энергетики брак может быстро изжить себя.

6. Стоит держать себя в руках. Не провоцировать людей на эмоции, не конфликтовать и не нервничать.

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