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22 ноября – День сыновей-2021: история и традиции праздника. Как поздравить сына

1:00:4311/13/2021,Анна Филатова
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Конкретных традиций в честь этого дня не сформирована, в связи с небольшим сроком действия праздника.

День сыновей — это молодой праздник в России.
День сыновей — это молодой праздник в России. Фото: Рixabay.com

День сыновей в России становится популярнее год от года. Связано это с тем, что семейные ценности стали снова приоритетом у многих людей. Семейные праздники созданы для того, чтобы сближать членов семьи между собой. Когда семья собирается вместе, важно чтобы это было несколько поколений, то идет передача опыта, семейных традиций, так семья становится ближе и крепче.

Праздник — День сыновей относительно молодой и официально его не празднуют, он не является красным днем календаря.
Отмечать этот день люди стали 22 ноября, но существует и другой вариант — 25 число последнего, осеннего месяца.
История дня.

Всем известно, что рожденные мальчики издавна больше ценились, чем девочки. Связано это с тем, что мальчик — это продолжение рода, воин и защитник.

В Японии, например, день сыновей отмечали еще до Второй Мировой войны, но с 1948 года день переименовали в — День детей. В день праздника вывешивали специальные флаги, на которых было обозначено сколько мальчиков в семье.

Традиции дня.

Конкретных традиций в честь этого дня не сформирована, в связи с небольшим сроком действия праздника. В России появление мальчика — это большое счастье и радость в семье. Мальчик — это будущий мамин защитник и опора, продолжение рода и папин помощник.

Как провести день.

День сыновей — это день детей. То есть стоит заняться тем, что любит ваш ребенок. Если он любит кино, то можно сводить его туда, а потом зайти в пиццерию и отведать вкусной еды. Можно устроить ребенку праздник дома. Приготовить его любимую еду, надуть шары и устроить кино просмотр дома. Купите своему сыну игрушку и сядьте поиграть всей семьей. Побалуйте в этот день своего сына и скажите, как сильно вы его любите.

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