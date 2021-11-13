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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 13 ноября 2021 в России и мире

12:20:4511/13/2021
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 13 ноября 2021 года.

13 ноября - Всемирный день доброты. Фото: Pixabay.com

• Всемирный день доброты (World Kindness Day)
• День рождения сосиски
• День собирания ключей и монеток
• День Службы защиты государственной тайны ВС РФ
• День войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ (День войск РХБЗ)
• День войск радио и радиотехнической разведки ВС РФ (РиРТР)
• Международный день слепых (International Day of the Blind)
• День памяти преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских
• День симфонического металла (Symphonic Metal Day)
• День памяти святого мученика Епимаха Александрийского
• День работников и специалистов в сфере дистанционного банковского обеспечения
• Католический праздник святого Аббона Флёрийского (Saint Abbo of Fleury Feast Day)
• День памяти святых апостолов от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула Реклама от RtbSape
• День «Обнимите музыканта» (National Hug a Musician Day) - США
• День посадки деревьев - Северная Македония
• День индийского пудинга (National Indian Pudding Day) - США
• День «охотниц» на мужчин, День Сэди Хокинс (Sadie Hawkins Day) - США
• День памяти 100 тысяч мучеников Тбилиси - Грузия
• Фестиваль белых трюфелей (Alba White Truffle International Festival) - Италия
• День посадки деревьев (National Tree Day) - Люксембург
• День национальной мысли (Dia del Pensamiento Nacional) - Аргентина
• День образования (Dia Nacional de la Educacion) - Эквадор
• День бухгалтера (Dia del Contador Publico) - Эквадор
• День журналиста (Dia del Periodista) - Панама
• День «Пустите слух» (Start a Rumor Day) - США
• Именины у Мавры, Анатолия, Ивана, Петра, Артемия, Николая, Леонида, Сергея, Алексея
• Никодимов день (Спиридон и Никодим, День матицы)

Важные события:

• 13 ноября 1851 года установлена первая в России телеграфная связь между Москвой и Петербургом
• 13 ноября 1918 года основано Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище
• 13 ноября 1938 года в Москве основан Институт машиноведения (ИМАШ РАН)
• 13 ноября 1971 года автоматическая межпланетная станция «Mariner 9» вышла на орбиту и стала первым искусственным спутником Марса

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