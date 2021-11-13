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Календарь крупных и новогодних покупок в конце ноября и декабре 2021 года: лучшие и самые худшие дни по лунному календарю

6:15:4311/12/2021
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Середина ноября и декабрь является наиболее актуальными днями для совершения покупок из-за частых акций и распродаж, а также предстоящих праздников. Чтобы не допустить лишних трат в этот период, необходимо пользоваться лунным календарем.

Ноябрь и декабрь являются месяцами, когда россияне тратят наибольшее количество денег на разнообразные покупки. Фото: Pixabay.com
Ноябрь и декабрь являются месяцами, когда россияне тратят наибольшее количество денег на разнообразные покупки. Фото: Pixabay.com

Общеизвестно, что предновогодняя суета начинает беспокоить россиян уже с середины ноября. Во многих магазинах можно увидеть стенды с праздничными атрибутами, а также огромные скидки на различные товары, участвующие в невероятных по выгоде распродажах и акциях. Вследствие этого многие люди тратят большие суммы денег на необдуманные покупки или переплачивают за некоторые вещи большое количество средств своего бюджета. Поэтому, чтобы уберечь себя от ненужных трат, необходимо тщательно составлять список покупок, планировать их, а также пользоваться лунным календарем. Он помогает определять наиболее благоприятные, а также неудачные даты для различных покупок, в том числе новогодних подарков и крупных приобретений.

Лунный календарь крупных и новогодних покупок в конце ноября и декабре 2021 года.

Ноябрь.

Благоприятные дни для покупок.
Самыми лучшими днями для совершения покупок в середине ноября являются 15, 16, 17, 18 и 29 ноября. В эти дни удача точно будет на вашей стороне и риск совершить ненужную или неудачную покупку равен нулю.

Неблагоприятные дни для покупок.
Не стоит совершать любые покупки 22 и 27 ноября, иначе вы рискуете бесполезно потратить свои деньги или купить товар, который в скором времени выйдет из строя и, что вероятно, не будет подлежать обмену по гарантии.

Декабрь.

Благоприятные дни для покупок.
Самыми лучшими датами для приобретения новогодних подарков и различной праздничной атрибутики являются 1, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 28 декабря. В эти дни вы наверняка приобретете лучшие по качеству товары и сможете порадовать хорошими подарками своих близких и родных.

Неблагоприятные дни для покупок. Не стоит совершать никаких приобретений 2, 3, 4, 8, 11, 19, 22, 29, 30, 31 декабря. В этот период велик риск бесполезных приобретений, которые не принесут в качестве подарка никакой практической или эстетической пользы. Если вы запланировали выбрать подарок близким в эти дни, то предварительно несколько раз подумаете, стоит ли это трат.

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