Новый 2022 год: прическа, маникюр, украшения, цвет платья, цвет галстука и высотка каблука на новогоднюю ночь 31 декабря

Отмечать Новый год 2022, по мнению астрологов необходимо в узком кругу самых близких и родных. Покровитель следующего года — это Водяной Тигр.
Очень важно на Новый год, то, как человек будет выглядеть, поэтому стоит детально продумать все составляющие образа. Не стоит отдавать предпочтение кислотным цветам, излишним блесткам и украшениям, а также вычурным силуэтам. Наденьте сдержанный, элегантный наряд и Тигр вас обязательно заметит.
Цвета наряда.
Встретить Новый год можно в следующих тонах: голубой, серебристый, темно-зеленый, коричневый, синий. Материал наряда должен быть натуральным, но избегайте меха.
Прическа.
Волосам тоже стоит уделить достаточное количество внимания. Обладательницам длинных волос хорошо подойдут косы, всевозможных плетений. Можно сделать кудри или завязать пучок. Девушкам, чьи волосы недлинные можно сделать укладку.
Маникюр.
Можно сделать дизайнерский маникюр с зимнем рисунком на ногтях, например, снежинки. Хорошо подойдет новогодний френч, выполненный в необычных цветах.
Обувь.
Девушка должна выбирать прежде всего удобную обувь, с такой высотой каблука, чтобы было комфортно ходить и танцевать. Отдавайте предпочтение шпильке, высота которой от до 5 сантиметров. Так ваша нога будет выглядеть красиво и не устанет от времени проведенного в обуви.
Галстук.
Для мужского образа галстук — это очень важная деталь образа. На Новый год можно себе позволить яркий галстук, но не кричащего цвета. Галстук подбирают в тон рубашке, он может быть однотонный или с рисунком, все зависит от вашего вкуса и предпочтений.