Зимний маникюр в декабре 2021: зеркальный хром, яркий металлик и вечный алый

Для каждого сезона мастера маникюра предлагают своим клиентам множество уникальных и невероятных дизайнов, с которыми девушки могут почувствовать себя настоящими принцессами. Декабрь является особенно актуальным временем для различных процедур с ногтями, ведь совсем скоро Новый год, который является прекрасной возможностью предстать перед знакомыми во всей своей красе. Чтобы идти в ногу со временем и одновременно задобрить символ предстоящего года — Водяного тигра, нужно знать все трендовые цвета предстоящего декабря, который уже далеко не за горами.
Варианты зимнего маникюра в декабре 2021.
Зеркальный хром.
Зеркальный хром маникюр появился в нейл-индустрии не так давно, но уже завоевал сердца многих девушек. Создается он за счет специальной втирки, которая наносится на базовое покрытие. В результате ваш маникюр может превратится настоящее сияющее серебро или золото, а также приобрести иные благородные оттенки, сияя даже в самой темной праздничной ночи. Наиболее удачными цветами для маникюра в декабре будут являться зеркальные оттенки синего или серебряного, изумрудного или золотого, что наверняка понравится покровителю предстоящего года.
Металлик.
Металлик в маникюре уже давно стал актуальной модной тенденцией, способной придать ручкам девушек и женщин определенной изящности. Такой вид маникюра идеально подходит для веселого праздника и не оставит равнодушной ни одну красавицу. Выполнять его стоит также в любимых цветах символа года, поскольку они способствуют привлечению удачи в вашу жизнь и, возможно, финансовой прибыли.
Вечный алый.
Какая девушка или женщина не делала себе красный маникюр? Все оттенки красного и бардового являются вечной классикой, которая смотрится выигрышной в любой ситуации. Если вы хотели сделать себе алый маникюр в декабре, то смело действуйте. Красный цвет поможет вам обратить на себя внимание покровителя года и не только его. С алым маникюром вы точно сможете привлечь множество поклонников и, возможно, даже найти свою любовь в наступающем декабре.