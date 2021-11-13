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Предсказания карт Таро на 2022 год для каждого знака зодиака: что важного произойдет у каждого

8:15:4211/12/2021
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Карты Таро способны предсказать судьбу каждого знака зодиака, особенно тогда, когда это касается предстоящего 2022 года.

Чтобы узнать свою судьбу, многие люди часто обращаются за помощью к предсказаниям карт Таро. Фото: Pixabay.com
Чтобы узнать свою судьбу, многие люди часто обращаются за помощью к предсказаниям карт Таро. Фото: Pixabay.com

Ни для кого не секрет, что карты Таро являются мощным инструментом для предсказаний судьбы. Множество людей обращаются к специалистам-тарологам, чтобы узнать свою дальнейшую судьбу, понять, как будут складываться отношения с определенными людьми или как удачно сложатся те или иные сделки. К тому же, не редко люди обращаются к предсказаниям, чтобы узнать, что их ждет в предстоящем году. 2022 год уже не за горами и именно сейчас уже можно узнать о том, что случится в год Водяного тигра.

Предсказания карт таро на 2022 год для всех знаков зодиака.

Овен (Колесница, в прямом положении)

Колесница предсказывает для Овнов финансовый успех. Чтобы его достичь, вам необходимо уверенно двигаться к своей цели и идти вперед вопреки трудностям и неожиданным предательствам. Ни в коем случае не используйте «грязные игры» при достижении намеченных целей, иначе 2022 год может стать для вас переломным моментом. Пользуйтесь только честными путями, проявляйте самоорганизованность и ответственность, чтобы все дела складывались самым удачным образом.

Телец (Император, в прямом положении)

В новом году Тельцы будут с легкостью достигать лидирующих позиций во многих делах и смогут наконец-то реализовать давно выстроенные масштабные планы, связанные с работой. Однако среди них найдется место и для семьи, в вопросе которой вам нужно будет проявить свою мудрость и рассудительность. Старайтесь не уходить в крайности, действуя рационально и логично, ведь за последствия будете нести ответственность только вы.

Близнецы (Смерть, в перевернутом положении)

Перевернутая карта смерти не несет в себе какого-либо негативного посыла, который можно ожидать. Напротив, это значит, что в предстоящем году у Близнецов наконец стабилизируется жизнь. Былые неприятности улягутся сами собой, а проблемы решатся буквально по щелчку пальца. Этот знак зодиака наконец-то обретет долгожданный покой и сможет посвятить время себе и своим близким, которым крайне не хватало внимания все это время. Для вас 2022 год по праву считается позитивным периодом.

Рак (Отшельник, в прямом положении)

В предстоящем году вам точно не грозит одиночество. Если до этого момента вы не имели своей второй половинки, то в 2022 году можете смело ожидать ее прихода в вашу жизнь. Также велика вероятность встретить того самого «кармического учителя», который преподаст вам важный жизненный урок и, что вероятно, перевернет с ног на голову ваши привычные представления о жизни. Помимо прочего, вы сможете освободить себя от тягостных долговых выплат и сможете уладить множество давних незавершенных дел.

Лев (Мир, в перевернутом положении)

2022 год преподаст Львам множество жизненных уроков. Вам придется столкнуться с большим количеством трудностей, которые вам удастся решить только с помощью холодной головы и здравого смысла. Какой бы не была ситуация, старайтесь не давать эмоциям взять верх над собой и действуйте, исходя из логики и фактов. Кроме того, старайтесь покидать свою зону комфорта, чтобы достичь высот в области карьеры и отношений. Только так вы сможете расположить к себе удачу и успех.

Дева (Влюбленные, в прямом положении)

2022 год будет годом любви для всех Дев. Причем, эта любовь будет касаться не только отношений между партнерами, но и семьи. Вас будет переполнять окрыляющее чувство, которое будет давать стимул жить и стремиться к успехам и новым свершениям. Вас ждет головокружительный роман, который перерастет в прочные отношения, а уже состоящим в браке Девам станет ясно, как важен и крепок их уже созданный союз.

Весы (Дьявол, в перевернутом положении)

Перевернутая карта дьявола сулит весам избавление от всех неприятностей и соблазнов, некогда подстерегающих их на пути. Вы наконец-то сможете обрести долгожданную стабильность и гармонию с собой и окружающими вас людьми. Из-за такого приятного бонуса будущее станет для вас четким и ясным и вы наконец-то поймете, по какому маршруту вам нужно двигаться дальше, чтобы достичь все задуманное и запланированное.

Скорпион (Маг, в прямом положении)

Весь предстоящий год Скорпионов будет сопровождать огромное количество позитивной энергии, которую они будут притягивать к себе, словно магнит. Этой энергии хватит на всех окружающих вас людей и с избытком на вас самих. Вы наконец-то решите свои затянувшиеся на долгое время проблемы, а также вернете себе давно утраченное, будь то отношения или потерянная вещь. Для этого вам важно только ясно представить результат, не впадая в крайности и не вгрызаясь зубами в каждую подвернувшуюся возможность.

Стрелец (Звезда, в прямом положении)

В предстоящем году Стрельцы будут переполнены надеждой и верой в себя. Вам нужно быть готовым к кардинальным переменам в жизни, которые принесут с собой много позитивных эмоций и даже укрепят ваше здоровье. Во всех сферах жизни удача будет благоволить вам: в работе, в отношениях, в любви и финансах. Внимательно относитесь к новым людям, которые появятся в вашей жизни, ведь они смогут внести огромный вклад в ваш карьерный рост.

Козерог (Шут, в прямом положении)

Козерогам необходимо в 2022 году позволить себе отправиться в путешествие или найти какое-то интересное приключение. Не ограничивайте свою жизнь только работой и отдыхом от нее в выходные. Позвольте себе отвлечься и впустите в жизнь новые впечатления и, возможно, нового человека, который станет вашей судьбой. В карьере вас ждет благоприятная ситуация, а именно повышение и финансовый рост. Не страшитесь проявлять свое недовольство, если вас что-то не будет устраивать, потому что упорство и настойчивость позволят достичь новых высот.

Водолей (Башня, в перевернутом положении)

Перевернутая башня сулит Водолеям скорое решение конфликтов и давних проблем. Чтобы данное предсказание гарантированно исполнилось, старайтесь не поддаваться эмоциям и постарайтесь их выплеснуть в правильное русло, ведь в современном мире для этого существует множество способов. Не сопротивляйтесь тому, что с вами будет происходить, иначе велика вероятность какой-то катастрофы, которая перевернет вашу жизнь с ног на голову.

Рыбы (Луна, в перевернутом положении)

В 2022 году Рыбам нужно опираться только на свою практичность и уделять малое внимание интуиции. Старайтесь взвешивать все свои решения и подходить к ним максимально обдуманно, с холодной головой. Только благодаря этому хаос в вашей жизни наконец-то стихнет и позволит войти чему-то новому и неизвестному, но однозначно интересному. Вы наконец-то сможете избавиться от иллюзий и неверия в себя, обретете эмоциональную свободу от тяготеющих вас долгое время мыслей.

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