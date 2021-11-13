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Растущая Луна 17 и 18 ноября 2021 года: лучшие дни для стрижки по лунному календарю

9:15:1511/12/2021
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Лунный календарь является прекрасным помощником в любом повседневном деле. С помощью него результат никогда не разочарует вас.

Лунный календарь имеет большое влияние на любое повседневное действие. Фото: Pxfuel.com
Лунный календарь имеет большое влияние на любое повседневное действие. Фото: Pxfuel.com

Каждая женщина хочет стать еще красивее. Для этого многие представительницы прекрасного пола регулярно проходят различные процедуры красоты. Но, без сомнения, одна из процедур является частью жизни каждого человека. Конечно же, мы говорим о походе к парикмахеру. Несмотря на повседневность этих действий, важность и эффект стрижки является чуть ли не самым главным в образе каждой женщины. Как сделать лучшую стрижку, чтобы результат бросил в восторг всех окружающих? Для этого необходимо обратиться к лунному календарю.

В какие дни ноября 2021 года лучше всего посетить парикмахера?

Записаться на стрижку лучше всего 15, 17, 18, а также 25 ноября. Именно в эти дни результат вас приятно удивит. Однако в этом месяце существуют и неблагоприятные дни для похода в салон красоты: 14 и 21 ноября. Данные даты не сулят ничего хорошего. Скорее всего, мастер ошибется или вы просто окажетесь расстроены иными ожиданиями насчет своей прически. Иными словами, лучше всего обращаться к лунному календарю за помощью. Даты, которые не вошли в списки, являются нейтральными. Их можно без страха использовать, поскольку влияние Луны в них минимальны.

Отметим, что лунный календарь спасает жителей Земли не только с процедурами красоты. Прийти к самым лучшим результатам можно совершенно в любом деле: как в уборке дома, так и в работе на огороде. Но самые находчивые используют его для проведения мистических ритуалов, обрядов и заговоров.

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красотастрижкалунный календарь
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