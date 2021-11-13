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В Подмосковье обокрали дом шоумена Тимура Родригеза, пока он отдыхал с семьей в Италии

2:40:2511/13/2021
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Предположительно, у экс-резидента Comedy Club и телеведущего похитили порядка 45 тыс. долларов, 400 тыс. рублей и ювелирные украшения.

В Подмосковье обокрали дом Тимура Родригеза. Фото: Говорящие Головы / YouTube

Бывший резидент Comedy Club Тимур Родригез пострадал от квартирных воров. Как стало известно в пятницу вечером, его дом в Подмосковье обокрали, передает Telegram-канал Mash.

В это время 42-летний певец и телеведущий находился в Италии - на отдыхе вместе с семьей. Пока семейство наслаждалось отдыхом, в его частный дом в деревне Глухово проникли злоумышленники. Они пробрались через дверь на террасе, расположенной на первом этаже. Предположительно, у шоумена похитили порядка 45 тыс. долларов, 400 тыс. рублей и ювелирные украшения.

Вернувшись в Россию Родригез немедленно обратился в полицию. После заявления правоохранители возбудили уголовное дело и начали поиск преступников.

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