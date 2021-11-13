Когда введут QR-коды на транспорте и в магазинах, рассказала Голикова: У россиян еще есть время поставить прививку от коронавируса

В правительстве 12 ноября заявили о скором введении новых ограничительных мер в России из-за распространения коронавирусной инфекции. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в большинстве регионов РФ заболеваемость продолжает расти, а число смертей от ковида в течение нескольких недель ежедневно превышает отметку в 1000.
Как сообщал "Курьер.Среда", кабмин внес в Госдуму два законопроекта о применении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Законам предстоит пройти одобрение верхней палаты парламента и президента.
Речь идет о двух законопроектах по использованию QR-кодов. Первый - в общественных местах (в том числе в магазинах, кроме продуктовых и аптек), второй - на транспорте (пока только в самолетах и поездах).
Если законопроекты примут, без сертификата о вакцинации нельзя будет посетить массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли. Впрочем разработчики новых ограничений акцентируют: перечень конкретных объектов, на которые распространятся новые правила, установят региональные власти. Туда можно будет попасть только при наличии QR-кода о вакцинации, справки о перенесенном коронавирусе или медотводе от прививки.
Как уточнила Голикова, до 1 февраля 2022 года будет достаточно отрицательного ПЦР-теста, после этой даты предъявлять его для посещения общественных мест смогут только люди с медотводом. Таким образом, россиянам дали время на вакцинацию и выработку иммунитета.
— Эта норма вводится не сейчас, эти нормы вводятся с 1 февраля, и у всех наших граждан есть полная возможность за этот период пройти вакцинацию. Тем более что формирование иммунитета осуществляется в течение 42 дней, и до 1 февраля достаточно времени, чтобы эту возможность реализовать, - прокомментировала вице-премьер готовящиеся нововведения на брифинге 12 ноября.
Ограничения на транспорте пока не коснутся городских перевозок - только железнодорожного и авиационного.
— При покупке билетов и при посадке как в самолет, так и в вагон железной дороги будет предъявляться специальная, утвержденная законом медицинская документация. Время начала будет определено правительством, если такие законы будут приняты. И тогда уже мы, не дожидаясь этого, начинаем работать с авиакомпаниями, с железнодорожными нашими компаниями, в частности, с РЖД. И мы отрабатываем технологию, как можно быстро проверять медицинскую документацию, которая будет предъявляться, чтобы не задерживать пассажиров на посадке, — отметил в пятницу министр транспорта РФ Виталий Савельев.
Как уточнила Голикова, пока нормы новых законов будут действовать до 1 июня 2022 года. Как она полагает, к тому времени страна достигнет нужного уровня коллективного иммунитета - не менее 80%.
Ранее "Курьер.Среда" сообщал, что в Новосибирской области с 12 ноября ввели обязательное предъявление QR-кодов при посещении ресторанов и кафе. В Бердске чиновники разъяснили их применение.