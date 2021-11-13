В Бердске полыхало 3-этажное административное здание на химзаводской промышленной площадке

Пожар произошел в административном здании в Бердске в пятницу вечером. Об этом сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.
Как уточнили в чрезвычайном ведомстве, 12 ноября в 18:18 возгорание случилось в 3-этажном административном здании.
-В результате пожара на третьем этаже в помещении огнем уничтожен строительный мусор, - рассказали в региональном управлении МЧС.
На ликвидацию пожара ушло полчаса - в 18:50 пожарные сообщили о локализации возгорания.
На тушение пожара привлекались 3 единицы техники и 9 человек личного состава.
Как выяснил "Курьер.Среда", горело здание на промышленной площадке бывшего бердского химзавода. На одном из предприятий, расположенных на ул. Химзаводской, сгорели деревянные поддоны. Пострадавших нет. На место происшествия, кроме пожарных, выезжали сотрудники отдела МВД по Бердску.
Причины пожара и ущерб предстоит установить дознавателю бердского отдела надзорной деятельности.
Ранее "Курьер.Среда" сообщал о пожаре в цехе по производству обоев "Элизиум", которое тоже находится на ул. Химзаводской.