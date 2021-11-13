Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
13.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Бердске полыхало 3-этажное административное здание на химзаводской промышленной площадке

2:20:3711/13/2021
0

На одном из многочисленных предприятий, расположенных на ул. Химзаводской, сгорели деревянные поддоны и строительный мусор.

Пожар в административном здании Бердска произошел в пятницу вечером. Фото: "Курьер.Среда"

Пожар произошел в административном здании в Бердске в пятницу вечером. Об этом сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

Как уточнили в чрезвычайном ведомстве, 12 ноября в 18:18 возгорание случилось в 3-этажном административном здании.

-В результате пожара на третьем этаже в помещении огнем уничтожен строительный мусор, - рассказали в региональном управлении МЧС.

На ликвидацию пожара ушло полчаса - в 18:50 пожарные сообщили о локализации возгорания.

На тушение пожара привлекались 3 единицы техники и 9 человек личного состава.

Как выяснил "Курьер.Среда", горело здание на промышленной площадке бывшего бердского химзавода. На одном из предприятий, расположенных на ул. Химзаводской, сгорели деревянные поддоны. Пострадавших нет. На место происшествия, кроме пожарных, выезжали сотрудники отдела МВД по Бердску.

Причины пожара и ущерб предстоит установить дознавателю бердского отдела надзорной деятельности.

Ранее "Курьер.Среда" сообщал о пожаре в цехе по производству обоев "Элизиум", которое тоже находится на ул. Химзаводской.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Категорические запреты на день просфорников святых Спиридона и Никодима: молитва и рецепт монастырских просфор
2:00:40 11/13/2021
Категорические запреты на день просфорников святых Спиридона и Никодима: молитва и рецепт монастырских просфор
Когда введут QR-коды на транспорте и в магазинах, рассказала Голикова: У россиян еще есть время поставить прививку от коронавируса
1:56:32 11/13/2021
Когда введут QR-коды на транспорте и в магазинах, рассказала Голикова: У россиян еще есть время поставить прививку от коронавируса
Грешно ли работать 13 ноября в день памяти преподобных Спиридона и Никодима?
1:30:03 11/13/2021
Грешно ли работать 13 ноября в день памяти преподобных Спиридона и Никодима?
Всех любителей сосисок с Днем рождения сосиски: прикольные поздравления 13 ноября
1:15:50 11/13/2021
Всех любителей сосисок с Днем рождения сосиски: прикольные поздравления 13 ноября
Спиридон и Никодим: чтобы деньги водились в семье 13 ноября всем нужно сесть под матицу в доме
1:00:05 11/13/2021
Спиридон и Никодим: чтобы деньги водились в семье 13 ноября всем нужно сесть под матицу в доме
С Днем войск радиационной, химической и биологической защиты яркие картинки и важные слова в праздник 13 ноября
12:15:54 11/13/2021
С Днем войск радиационной, химической и биологической защиты яркие картинки и важные слова в праздник 13 ноября
Душевные картинки и поздравления во Всемирный день доброты 13 ноября
11:15:07 11/12/2021
Душевные картинки и поздравления во Всемирный день доброты 13 ноября
Нужно ли заставлять капризного ребенка есть полезную еду, если он не хочет ее?
10:00:00 11/12/2021
Нужно ли заставлять капризного ребенка есть полезную еду, если он не хочет ее?
Приложения на смартфон для лечения боли в спине: помогают ли они?
9:30:39 11/12/2021
Приложения на смартфон для лечения боли в спине: помогают ли они?
Растущая Луна 17 и 18 ноября 2021 года: лучшие дни для стрижки по лунному календарю
9:15:15 11/12/2021
Растущая Луна 17 и 18 ноября 2021 года: лучшие дни для стрижки по лунному календарю