Самые верные знаки зодиака: почему они не изменяют партнеру?

Слишком часто мы сосредотачиваемся на читерах. Мы ищем признаки неверности , но поиск негатива там, где его может и не быть, может быть опасным для отношений.
Обман может походить на зависимость: чем больше люди обманывают, тем больше они хотят этого и тем лучше они могут научиться игнорировать ваш моральный компас, пишет yourtango.com.
Ваш партнер открыт? Вы чувствуете, что он честен с вами? Если вы не чувствуете, что он что-то скрывает от вас, вероятно, это не так. Если кто-то открыто говорит о чем-то одном, он, вероятно, открыт о большинстве вещей в своей жизни.
В конце концов, вам нужно доверять своей интуиции. Отсутствие красных флажков не означает, что вы их упускаете, это просто означает, что их не видно.
Кто самые верные знаки зодиака в астрологии?
1. Рак (21 июня - 22 июля).Пока эмоциональные потребности Рака удовлетворяются и они чувствуют себя в безопасности в своих отношениях, они верны.
Раки стремятся найти вторую половинку и пустить корни. Они не балуются отношениями. Пока они чувствуют, что их ценит их партнер, они даже не подумают о том, чтобы сбиться с пути.
2. Скорпион (23 октября - 21 ноября)Скорпиону может потребоваться время, чтобы ослабить бдительность и позволить кому-то приблизиться к нему, но как только они установили прочную связь, они становятся чрезвычайно верными.
Однако, если их доверие подорвано, тогда все может запутаться . Скорпионы не боятся мести, и у них есть целый арсенал, чтобы ее осуществить.
Они так же верны, как и их партнеры, и ни на минуту больше. Им не нравится быть чьим-то жалким человеком, поэтому, чтобы восстановить самооценку, им нужно отомстить.
3. Козерог (22 декабря - 19 января).Козероги очень серьезно относятся к обязательствам и являются одним из самых верных знаков зодиака .
Если у них крепкие отношения, они, вероятно, уже начали думать о будущем и не захотят делать что-либо, чтобы поставить его под угрозу.
Если они не счастливы в отношениях, они, скорее всего, прекратят их, а не изменят партнеру. Если в отношениях есть проблемы, они готовы над этим работать.
4. Дева (23 августа - 22 сентября)Девы чрезвычайно верны, потому что они не только очень практичны, но и мысль о том, что их поймают на обмане, настолько ужасна для них, что они никогда бы этого не сделали.
Кроме того, Дева слишком занята, чтобы иметь кого-то на стороне. Вероятно, было достаточно сложно найти своего партнера (из-за сверхвысоких стандартов Девы), поэтому найти кого-то другого уровня своего партнера практически невозможно.
Нет, лучше всего практиковать верность.
5. Телец (20 апреля - 20 мая)Гораздо более вероятно, что Телец обвинит своего партнера в измене, чем на самом деле обманет себя.
Тельцы, как правило, очень верны и будут крепко держаться, когда найдут свою вечную личность . Но поскольку у них есть проблемы с ревностью, они могут подозревать, что их вторая половинка неверна, даже если нет никаких доказательств, подтверждающих это.
6. Лев (23 июля - 22 августа)Львы очень верны, пока они получают все необходимое внимание, а им нужно много.
Когда Лев чувствует, что его партнер игнорирует, он может неверно. В некотором смысле у Льва очень традиционные ценности : вы связываетесь с одним человеком, остаетесь и заводите семью.
Жульничество не влияет на то, как Лев считает себя.
7. Рыбы (19 февраля - 20 марта)Рыбы могут флиртовать, но они никогда не захотят причинять никому, особенно тем, кого они любят, боль изменой.
Рыбы склонны быть верными - настолько верными, что, если их партнер заблудится, они простят их и дадут им еще один шанс ... и еще один шанс после этого.
Они с большей вероятностью будут эмоциональными обманщиками, полагая, что, если они не изменят физически, это не должно быть проблемой. И все же он почти всегда огромен .
8. Весы (23 сентября - 22 октября).Весы любят балансировать, но склонны склонять чашу весов в сторону мошенничества.
Они действительно хотят быть верными, но им становится скучно и они задаются вопросом, а не тот ли их человек. Весы предпочли бы разрушить отношения, чем иметь долгий, затяжной разрыв, наполненный обвинениями и конфронтациями.
Весы могут объяснить, что, обманывая, они делают это для блага своего партнера.
9. Овен (21 марта - 19 апреля).Овны не известны своей верностью, особенно если им скучно в отношениях или они не получают достаточно секса.
Овен становится жертвой их побуждений и будет действовать, не думая о последствиях своих действий. Столкнувшись с вопросом об их неверности, Овен будет это отрицать.
Им нужно постоянно стимулировать партнершу, иначе они найдут кого-то, кто их возбуждает.
10. Близнецы (21 мая - 20 июня).Если Близнецы изменяют, их партнеру может потребоваться много времени, чтобы это понять.
Они умеют замести следы и вести себя как преданные любовники, чем, скорее всего, остаются. Близнецы постоянно меняют свое мнение, поэтому в один момент они могут быть полностью влюбленными, а в следующий - совершенно скучными в отношениях.
Они понимают концепцию верности, просто им очень сложно применить ее на практике .
11. Стрелец (22 ноября - 21 декабря).Стрельцы больше неверны, чем верны, но с другой стороны, они знают это о себе и сделают все возможное, чтобы не причинить кому-то вред.
Они честны в том, что им не нравятся связи или обязательства , и если кто-то захочет рискнуть вместе с ними, это будет на них.
Если Стрелец действительно предан кому-то, он честно попытается сохранить верность. Пока они не чувствуют себя привязанными, они могут сопротивляться обману. Если они заблудились, не говорите, что они вас не предупреждали.
12. Водолей (20 января - 18 февраля).Если Водолей не состоит в открытых отношениях, он может изменять.
Им не нравится думать, что они должны делать что-то традиционным способом , в том числе и верным. Они хотят экспериментировать, пробовать новое и получать удовольствие от новых людей, поэтому групповая динамика им подойдет.
Водолеи не любят, когда им говорят, что они не могут что-то делать, потому что это просто заставляет их хотеть делать это еще больше.