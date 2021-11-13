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Можно ли самостоятельно поставить диагноз «коронавирус»: что говорит Роспотребнадзор

5:04:3911/13/2021,Ирина Новая
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Вопросом диагностики коронавируса в домашних условиях озабочены немало россиян. Они упорно ищут в интернете «самые точные» признаки болезни, отличающие её от простуды и гриппа.

Вопросом диагностики коронавируса в домашних условиях озабочены немало россиян. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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В ноябре 2021 года число подтверждённых случаев коронавируса в России приблизилось к 9 миллионам. И это – только зарегистрированные обращения к медикам. Часть россиян болеют бессимптомно, обходя статистику заражений. Иногда пациент в поликлинику обращаться не спешит, что не только опасно, но и бессмысленно: без медицинского подтверждения болезни он не получит активный QR-код.

Вопросом диагностики коронавируса в домашних условиях озабочены немало россиян. Они упорно ищут в интернете «самые точные» признаки болезни, отличающие её от простуды и гриппа. Но в начале ноября эксперты Роспотребнадзора заявили однозначно – таких симптомов не существует. По словам замдиректора ЦНИИ эпидемиологии при ведомстве Натальи Пшеничной, поставить точный диагноз «коронавирус» можно только после лабораторных исследований.

Медицинская диагностика

Международная классификация болезней, используемая врачами по всему миру, присваивает коронавирусу коды «U07.1» и «U07.2». В первом случае ПЦР-тест положителен, во втором его либо не проводили, либо результат сомнительный на фоне вполне соответствующей коронавирусу симптоматики.

Тестирование методом полимеразной цепной реакции пришло из криминалистики. Его методики позволяют обнаружить возбудителя даже по остаткам генного материала. Правда, в случае с коронавирусом китайские исследователи считают ПЦР-тест достоверным лишь на 70%, а значит, ошибочно отрицательный результат не исключён.
Самый точный показатель присутствия вируса – наличие в крови антител IgM. Анализ на его определение делают в основном коммерческие клиники. На пороге выздоровления и после появляются IgG – более зрелые иммуноглобулины, обеспечивающие защиту на несколько месяцев.

Подозрительные симптомы

Поводом обратиться к врачу с подозрением на коронавирус могут самые разные симптомы от насморка до диареи. Такой широкий спектр появился вместе со штаммом «Дельта», поражающим даже молодёжь и детей.
Самым «говорящим» фактором можно считать контакт с заражённым. После него нужно быть внимательным к состоянию организма. В среднем инкубационный период длится 5-7 дней. Появившиеся в течение этого срока кашель, слабость, лихорадка, отёк слизистых оболочек – повод посетить поликлинику и настоять на проведении ПЦР.
О коронавирусе могут говорить и признаки простуды, затянувшиеся более недели. Если на фоне недомогания возникли удушающие приступы кашля, несбиваемая температура, посинение губ, головокружение и обмороки, то медиков следует вызвать на дом как можно скорее

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вирусдиагноззаражениепандемияCOVID-19поставить самостоятельноРоспотребнадзорЦНИИНаталья Пшеничная
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