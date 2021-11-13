Потеря вкуса и запаха при коронавирусе: как их быстро восстановить

Одно из самых неприятных последствий коронавируса – искажение или полное исчезновение запаха, меняющее восприятие вкуса привычных продуктов. Ранние штаммы вируса вызывали его в 90% случаев заражения, нынешние сделали эффект более редким: обоняние теряют около 30% пациентов.
Потеря запаха по-медицински называется аносмия, а искажение – паросмия. Они могут ухудшить качество жизни на недели и месяцы после выздоровления. И дело здесь не только в потери удовольствия от любимой пищи, но и в невозможности вовремя заметить запах газа, химикатов или испорченного продукта.
Исследователи пока не пришли к однозначному выводу о причинах явления – то ли коронавирус поражает участки головного мозга, распознающие запахи, то ли обонятельные рецепторы в самом носу. Главное, что проверенные способы вернуть запахи к норме уже существуют.
Не прячем проблемуПроблемы с запахами проявляются индивидуально. У одних варёные яйца начинают отдавать едкой химией, у других любимые духи пахнут жжёными перьями – вариантов множество. Нередко человек пытается полностью исключить раздражающий продукт из рациона – перейти с мяса на рыбу, а с рыбы на вегетарианское питание.
Не стоит избегать привычной еды – такова позиция профессора Федерального медико-биологического агентства Маргариты Королёвой. Ускорить реабилитацию можно, вспоминая бывшие нормальными запахи пищи, часто употребляемой до болезни. И если она кажется противной, стоит поэкспериментировать с ароматными приправами. Особенно это касается полезных продуктов.
Повод изменить рацион появляется только если до коронавируса человек употреблял много вредных продуктов, подозвавших общее состояние организма.
Тренируем рецепторыОбоняние можно восстановить, если ежедневно уделять ему немного времени. Исследования показали, что в группе, где выздоровевшие тренировались с яркими ароматами, запахи приходили в норму существенно быстрее, чем в группе, пустившей восстановление на самотёк.
На пользу здесь пошла регулярная стимуляция областей мозга, распознающих запахи. Об этом рассказывала врач антивозрастной медицины Юлия Юсипова.
Для тренировок пригодятся насыщенные запахи: чем сильнее – тем лучше. Не меньшую роль играл вид продукта, например разрезанный пополам лимон или гранат. Визуальный образ запускает ассоциативную цепочку, позволяющую пациенту вспомнить реальный запах фрукта.
Коллекционируем запахиУпражнение потребует собрать свой индивидуальный набор ароматов – это могут быть 4-5 флакончиков с эфирными маслами. Их запахи должны быть хорошо знакомыми, например, апельсин, роза, хвоя, гвоздика.
Раз в день каждый флакончик открывают и подносят к носу примерно на 20 секунд. В это время нужно вспоминать и представлять соответствующий запах. Между образцами ароматов важно делать паузы по 2-3 минуты.
Запахи не вернутся внезапно. Первые пару занятий могут не принести видимых результатов, затем будут восстанавливаться отдельные ноты ароматов. На полную реабилитацию уйдёт около 2 недель тренировок.