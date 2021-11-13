Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
13.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Потеря вкуса и запаха при коронавирусе: как их быстро восстановить

4:54:3611/13/2021,Ирина Новая
0

Для тренировок пригодятся насыщенные запахи: чем сильнее – тем лучше.

Потеря запаха по-медицински называется аносмия, а искажение – паросмия. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
Как начинается ковид: все симптомы штамма “дельта” и для кого он опаснее всего

Как начинается ковид: все симптомы штамма “дельта” и для кого он опаснее всегоЛечить коронавирус в России начнут первым инъекционным препаратом «Арепливир» отечественного производстваЕщё 272 новости

Одно из самых неприятных последствий коронавируса – искажение или полное исчезновение запаха, меняющее восприятие вкуса привычных продуктов. Ранние штаммы вируса вызывали его в 90% случаев заражения, нынешние сделали эффект более редким: обоняние теряют около 30% пациентов.

Потеря запаха по-медицински называется аносмия, а искажение – паросмия. Они могут ухудшить качество жизни на недели и месяцы после выздоровления. И дело здесь не только в потери удовольствия от любимой пищи, но и в невозможности вовремя заметить запах газа, химикатов или испорченного продукта.

Исследователи пока не пришли к однозначному выводу о причинах явления – то ли коронавирус поражает участки головного мозга, распознающие запахи, то ли обонятельные рецепторы в самом носу. Главное, что проверенные способы вернуть запахи к норме уже существуют.

Не прячем проблему

Проблемы с запахами проявляются индивидуально. У одних варёные яйца начинают отдавать едкой химией, у других любимые духи пахнут жжёными перьями – вариантов множество. Нередко человек пытается полностью исключить раздражающий продукт из рациона – перейти с мяса на рыбу, а с рыбы на вегетарианское питание.

Не стоит избегать привычной еды – такова позиция профессора Федерального медико-биологического агентства Маргариты Королёвой. Ускорить реабилитацию можно, вспоминая бывшие нормальными запахи пищи, часто употребляемой до болезни. И если она кажется противной, стоит поэкспериментировать с ароматными приправами. Особенно это касается полезных продуктов.
Повод изменить рацион появляется только если до коронавируса человек употреблял много вредных продуктов, подозвавших общее состояние организма.

Тренируем рецепторы

Обоняние можно восстановить, если ежедневно уделять ему немного времени. Исследования показали, что в группе, где выздоровевшие тренировались с яркими ароматами, запахи приходили в норму существенно быстрее, чем в группе, пустившей восстановление на самотёк.
На пользу здесь пошла регулярная стимуляция областей мозга, распознающих запахи. Об этом рассказывала врач антивозрастной медицины Юлия Юсипова.

Для тренировок пригодятся насыщенные запахи: чем сильнее – тем лучше. Не меньшую роль играл вид продукта, например разрезанный пополам лимон или гранат. Визуальный образ запускает ассоциативную цепочку, позволяющую пациенту вспомнить реальный запах фрукта.

Коллекционируем запахи

Упражнение потребует собрать свой индивидуальный набор ароматов – это могут быть 4-5 флакончиков с эфирными маслами. Их запахи должны быть хорошо знакомыми, например, апельсин, роза, хвоя, гвоздика.
Раз в день каждый флакончик открывают и подносят к носу примерно на 20 секунд. В это время нужно вспоминать и представлять соответствующий запах. Между образцами ароматов важно делать паузы по 2-3 минуты.
Запахи не вернутся внезапно. Первые пару занятий могут не принести видимых результатов, затем будут восстанавливаться отдельные ноты ароматов. На полную реабилитацию уйдёт около 2 недель тренировок.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
вируспоследствиязаражениепандемияCOVID-19исчезновение запахакак восстановитьЮлия ЮсиповаМаргарита Королёва
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Через сколько времени вернулись ваши запах и вкус?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как начинается ковид: все симптомы штамма “дельта” и для кого он опаснее всего
4:43:11 11/13/2021
Как начинается ковид: все симптомы штамма “дельта” и для кого он опаснее всего
Гороскоп и стиль: Идеальный способ выглядеть неотразимо для каждого знака зодиака
4:42:57 11/13/2021
Гороскоп и стиль: Идеальный способ выглядеть неотразимо для каждого знака зодиака
В Новосибирске пьяный водитель на Lexus вылетел на тротуар: Один человек погиб, двое попали в больницу
4:37:59 11/13/2021
В Новосибирске пьяный водитель на Lexus вылетел на тротуар: Один человек погиб, двое попали в больницу
Лечить коронавирус в России начнут первым инъекционным препаратом «Арепливир» отечественного производства
4:21:46 11/13/2021
Лечить коронавирус в России начнут первым инъекционным препаратом «Арепливир» отечественного производства
Неопознанный летающий объект напугал жителей Петербурга: НЛО сняли на видео с самого высокого здания Европы
3:52:24 11/13/2021
Неопознанный летающий объект напугал жителей Петербурга: НЛО сняли на видео с самого высокого здания Европы
Исцеляющая молитва святым врачам Косме и Дамиану Асийским: каждому помогают праведники – главное молится очень серьезно и вдумчиво
3:30:54 11/13/2021
Исцеляющая молитва святым врачам Косме и Дамиану Асийским: каждому помогают праведники – главное молится очень серьезно и вдумчиво
Двое российских военных погибли на учениях в Белоруссии во время неудачного десантирования
3:29:21 11/13/2021
Двое российских военных погибли на учениях в Белоруссии во время неудачного десантирования
Тепло и снежную кашу на дорогах обещают синоптики для Новосибирской области на 13 и 14 ноября
3:01:05 11/13/2021
Тепло и снежную кашу на дорогах обещают синоптики для Новосибирской области на 13 и 14 ноября
Можно ли 14 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана?
3:00:41 11/13/2021
Можно ли 14 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана?
В Подмосковье обокрали дом шоумена Тимура Родригеза, пока он отдыхал с семьей в Италии
2:40:25 11/13/2021
В Подмосковье обокрали дом шоумена Тимура Родригеза, пока он отдыхал с семьей в Италии